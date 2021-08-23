"Национальная легенда Украины": кому Зеленский вручил первые награды

Президент ко Дню Независимости учредил новую премию.

Накануне Дня Независимости президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды "Национальная легенда Украины". Награды предназначены для украинцев, которые внесли весомый вклад в независимость государства. Об этом сообщила Офис президента в Facebook.

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Первые награды получили Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, Олег Блохин, Мирослав Вантух, Елена Потапова, София Ротару и Мирослав Скорик (посмертно).

Юрий Рыбчинский – известный советский и украинский поэт-песенник, драматург и сценарист. Рыбчинского считают одним из основателей современной украинской эстрадной песни. Автору принадлежат тексты песен таких известных исполнителей, как Владимир Ивасюк, Николай Мозговой и Павел Зибров. В целом более чем 150 стихотворений Рыбчинского было положено на музыку. Рыбчинский уже является Героем Украины и народным артистом Украины.

Рыбчинский получил награду "Национальная легенда украинской поэзии".

Иван Марчук – современный украинский живописец, народный художник Украины. Марчук создал более 5 тысяч произведений, а также стал организатором более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Еще в июне Офис президента заявил, что собирается открыть в Киеве музей имени Марчука.

Марчук получил награду "Национальная легенда украинской живописи".

Олег Блохин – советский и украинский футболист, нападающий и футбольный тренер. Блохин является одним из лучших футболистов в истории советского футбола и владеет "Золотым мячом". Ранее был главным тренером сборной Украины (2011-2012) и киевского "Динамо" (2012-2014).

Блохин получил награду "Национальная легенда украинского футбола".

Мирослав Вантух – художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, а также глава Национального хореографического союза Украины. В 2004 году Вантух получил звание Героя Украины.

Вантух получил награду "Национальная легенда украинской хореографии".

Елена Потапова – советская, украинская балерина, педагог. Украинская артистка балета Национального академического театра оперы и балета имени Шевченко и хореограф, около 500 раз станцевавшая партию Одетты-Одилии из "Лебединого озера". Пик исполнительной карьеры Потаповой пришелся на 1950-60-е годы, после чего она занималась хореографией и судейством.

Потапова получила награду "Национальная легенда украинского балета".

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Она начала свою карьеру в конце 1960-х в сотрудничестве с Владимиром Ивасюком. Получила звание народной артистки и Героя Украины.

Ротару получила награду "Национальная легенда украинской музыки".

Мирослав Скорик – советский и украинский композитор и музыковед, а также Герой Украины. Скорик родился в 1938 году во Львове, начал заниматься творчеством с 1950-х годов. Композитор написал музыку более чем к 40 художественным фильмам — в частности, "Теням забытых предков", а также камерно-инструментальные произведения, несколько балетов и оперу "Моисей". Скорик умер в июне 2020 года в 81-летнем возрасте.

Зеленский вручил награду супруге композитора.

С этого года премию "Национальная легенда Украины" собираются вручать ежегодно ко Дню Независимости "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу".

Напомним, 30-й День Независимости Украины станет самым дорогим в истории страны. Всего на празднование даты потратят 200 млн гривен. Наибольшую сумму потратила Киевская области – 158 млн гривен.