"Національна легенда України": кому Зеленський вручив перші нагороди
Президент до Дня Незалежності заснував нову премію.
Напередодні Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди "Національна легенда України". Нагороди призначені для українців, які внесли вагомий вклад у незалежність держави. Про це повідомила Офіс президента в Facebook.
Перші нагороди отримали Юрій Рибчинський, Іван Марчук, Олег Блохін, Мирослав Вантух, Олена Потапова, Софія Ротару та Мирослав Скорик (посмертно).
Юрій Рибчинський — відомий радянський і український поет-пісняр, драматург і сценарист. Рибчинського вважають одним із засновників сучасної української естрадної пісні. Автору належать тексти пісень таких відомих виконавців, як Володимир Івасюк, Микола Мозговий і Павло Зібров. В цілому більше ніж 150 віршів Рибчинського було покладено на музику. Рибчинський вже є Героєм України і народним артистом України.
Рибчинський отримав нагороду "Національна легенда української поезії".
Іван Марчук — сучасний український живописець, народний художник України. Марчук створив понад 5 тисяч творів, а також став організатором понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Ще в червні Офіс президента заявив, що збирається відкрити в Києві музей імені Марчука.
Марчук отримав нагороду "Національна легенда українського живопису".
Олег Блохін — радянський і український футболіст, нападник і футбольний тренер. Блохін є одним з кращих футболістів в історії радянського футболу і володіє "Золотим м'ячем". Раніше був головним тренером збірної України (2011-2012) і київського "Динамо" (2012-2014).
Блохін отримав нагороду "Національна легенда українського футболу".
Мирослав Вантух — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, а також глава Національної хореографічної спілки України. У 2004 році Вантух отримав звання Героя України.
Вантух отримав нагороду "Національна легенда української хореографії".
Олена Потапова — радянська, українська балерина, педагог. Українська артистка балету Національного академічного театру опери та балету імені Шевченка і хореограф, близько 500 разів станцювала партію Одетти-Оділь з "Лебединого озера". Пік виконавчої кар'єри Потапової припав на 1950-60-ті роки, після чого вона займалася хореографією і суддівством.
Потапова отримала нагороду "Національна легенда українського балету".
Софія Ротару — радянська і українська естрадна співачка і актриса. Вона почала свою кар'єру в кінці 1960-х у співпраці з Володимиром Івасюком. Отримала звання народної артистки і Героя України.
Ротару отримала нагороду "Національна легенда української музики".
Мирослав Скорик — радянський і український композитор і музикознавець, а також Герой України. Скорик народився в 1938 році у Львові, почав займатися творчістю з 1950-х років. Композитор написав музику більш ніж до 40 художніх фільмів — зокрема, "Тіней забутих предків", а також камерно-інструментальні твори, кілька балетів і оперу "Мойсей". Скорик помер в червні 2020 року в 81-річному віці.
Зеленський вручив нагороду дружині композитора.
З цього року премію "Національна легенда України" збираються вручати щорічно до Дня Незалежності "за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народові".
Нагадаємо, 30-й День Незалежності України стане найдорожчим в історії країни. Всього на святкування дати витратять 200 млн гривень. Найбільшу суму витратила Київська області — 158 млн гривень.