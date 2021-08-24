Десятки тысяч человек принимают участие в Марше защитников Украины в Киеве (фото)

В марше принимают участие 63 "коробки", состоящие из ветеранов, родственников погибших героев Небесной Сотни и войны на Донбассе, волонтеров, капелланов и активистов.

На улице Крещатик в центре Киева проходит традиционный для Дня независимости Марш защитников Украины. Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

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Мероприятие стартовало в 14.20 — после того, как завершился парад действующих украинских военнослужащих. В нем приняли участие десятки тысяч человек. Это либо те, кто принимал участие в боевых действиях, либо родственники погибших бойцов и героев Небесной Сотни. Также в марше приняли участие капелланы, волонтеры, активисты и просто киевляне.

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Колонну возглавляли родственники погибших ветеранов и участников Революции Достоинства, за ними шли военнослужащие получившие в боях ранения, семьи попавших в плен и тех, кто пропал без вести. За ними — медики и капелланы. Далее — ветераны, объединенные в так называемые коробки, чей порядок определяют по территориальному принципу. Среди них была коробка из граждан Беларуси.

Фото: Фокус

Далее — "коробки" разных подразделений. Всего их сформировали 63.

Маршрут проходил по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, затем его участники прошлись по Крещатику до Майдана независимости. Завершить мероприятие собираются в 18.00 на Михайловской площади, рядом со Стеной памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что в Киеве завершился праздничный парад в честь 30-летия Независимости Украины. Фокус собрал самую интересную и важную информацию о юбилейном мероприятии.

Примечательно, что в 2021 году Украина провела самый крупный парад в честь Дня Независимости за всю свою историю. На него потратили 195 миллионов гривен.