Десятки тисяч чоловік беруть участь в Марші захисників України в Києві (фото)

У марші беруть участь 63 "коробки", що складаються з ветеранів, родичів загиблих героїв Небесної Сотні і війни на Донбасі, волонтерів, капеланів і активістів.

На вулиці Хрещатик у центрі Києва проходить традиційний для Дня незалежності Марш захисників України. Про це з місця подій повідомляє кореспондент Фокуса.

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Захід стартував о 14.20 — після того, як завершився парад діючих українських військовослужбовців. У ньому взяли участь десятки тисяч людей. Це або ті, хто брав участь в бойових діях, або родичі загиблих бійців і героїв Небесної Сотні. Також в марші взяли участь капелани, волонтери, активісти і просто кияни.

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Колону очолювали родичі загиблих ветеранів і учасників Революції Гідності, за ними йшли військовослужбовці, які отримали в боях поранення, сім'ї воїнів, що потрапили до полону полон і зникли безвісти. За ними — медики і капелани. Далі — ветерани, об'єднані в так звані коробки, чий порядок визначають за територіальним принципом. Серед них була коробка з громадян Білорусі.

Фото: Фокус

Далі — "коробки" різних підрозділів. Всього їх сформували 63.

Маршрут проходив по бульвару Шевченка до Бессарабської площі, потім його учасники пройшлися Хрещатиком до Майдану незалежності. Завершити захід збираються о 18.00 на Михайлівській площі, поруч зі Стіною пам'яті загиблим захисникам України під час збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що в Києві завершився святковий парад на честь 30-річчя Незалежності України. Фокус зібрав найцікавішу і важливу інформацію про ювілейний захід.

Слід зазначити, що в 2021 році Україна провела найбільший парад на честь Дня Незалежності за всю свою історію. На нього витратили 195 мільйонів гривень.