Кабмин определил, за что могут лишить степеней бакалавра и магистра

Решение о присуждении степени могут отменить в случае обнаружения плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана или взяточничества.

Кабинет министров 26 августа утвердил Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.

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"Правительство создало правовые условия, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добродетели и нести ответственность в случае нарушений", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Порядок определяет:

процедуру отмены решения о присуждении степени в случае выявления фактов нарушения академической добродетели;

процедуру рассмотрения дела о нарушении академической добродетели;

процедуру добровольного отказа соискателя от степени;

правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.

Действие этого Порядка распространяется на решение о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоения соответствующих квалификаций.

Решение о присуждении может быть отменено в случае обнаружения плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.

Обеспечивать соблюдение участниками образовательного процесса академической добродетели должна система обеспечения качества образования самого университета. Ученый совет вузы должен утвердить собственный порядок выявления и установления фактов нарушения академической добродетели.

Проверять квалификационные работы на академическую добродетель должны эксперты, назначенные университетом.

Отменять решение о присуждении степени будет тот вуз, который ее ранее присвоил.

Напомним, в апреле министр образования Сергей Шкарлет выиграл суд против Нацагенства по обеспечению качества высшего образования, которое обвиняло его в плагиате.

Ранее сотрудники агентства обнаружили плагиат в 4 работах тогда еще кандидата на должность министра. Сам Шкарлет отрицал наличие заимствований в своих работах и подал в суд на Нацагенство.