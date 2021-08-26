Кабмін визначив, за що можуть позбавити ступенів бакалавра і магістра

Рішення про присудження ступеня можуть скасувати в разі виявлення плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману чи хабарництва.

Кабінет Міністрів 26 серпня затвердив Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти і присвоєння відповідної кваліфікації.

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"Уряд створив правові умови, які будуть стимулювати претендентів освіти дотримуватися академічної доброчесності і нести відповідальність у разі порушень", — зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Порядок визначає :

процедуру скасування рішення про присудження ступеня в разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності;

процедуру розгляду справи про порушення академічної доброчесності;

процедуру добровільної відмови претендента від ступеня;

правові наслідки скасування рішення і порядок його оскарження.

Дія цього Порядку поширюється на рішення про присудження ступенів вищої освіти "молодший бакалавр", "бакалавр" і "магістр" і присвоєння відповідних кваліфікацій.

Рішення про присудження може бути скасовано в разі виявлення плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва.

Забезпечувати дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності повинна система забезпечення якості освіти самого університету. Вчена рада ВНЗ повинна затвердити власний порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

Перевіряти кваліфікаційні роботи на академічну доброчесність повинні експерти, призначені університетом.

Скасовувати рішення про присудження ступеня буде той ВНЗ, який його раніше присвоїв.

Нагадаємо, у квітні міністр освіти Сергій Шкарлет виграв суд проти Нацагентства щодо забезпечення якості вищої освіти, яке звинувачувало його в плагіаті.

Раніше співробітники агентства виявили плагіат у 4 роботах тоді ще кандидата на посаду міністра. Сам Шкарлет заперечував наявність запозичень у своїх роботах і подав до суду на Нацагентство.