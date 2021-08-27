В Киеве ищут 25-летнего парня, пропавшего по дороге домой (фото)
Последний раз на связи молодой человек был 25 августа, вечером.
В пятницу, 27 августа, киевлянка Светлана Питель сообщила, что накануне пропал ее 25-летний сын. Молодой человек выехал на велосипеде с работы, но домой так и не доехал. Соответствующий пост она разместила у себя на странице в Facebook.
Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы русые, на правой руке татуировка с изображением волка. Был одет в темно-серые шорты в клетку, черную ветровку и кроссовки.
25 августа он выехал в 19:00 на велосипеде с работы (Новоконстантиновская, 4а) и домой не доехал (проспект Маяковского, 71).
На связи был последний раз 25 августа, написал матери смс в 17:10, а в социальных сетях был в 17:50. На работе не появлялся.
Заявление в полицию написали, они розыск объявят с понедельника, 30 августа.
В справочной 103 сведений о пропавшем нет.
Телефон для сообщений: 098-5351090 (Питель Светлана) или 102.
Напомним, семилетнюю Марийку Борисову, которая без вести пропала в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, нашли мертвой в родной деревне 11 марта.
Также сообщалось, что в Карпатах спасатели прекратили поиски киевского лыжника, который пропал в районе горы Гемба почти месяц назад – в ночь с 13 на 14 февраля.