"Мы хотим огласки": студенты НАУ вновь пожаловались на ужасные условия в общежитии (фото)

Решению повторно выложить фото условий проживания в общежитии №11 студентов подвигли обвинения руководства ВУЗа в клевете и "информационной атаке".

Студенты Национального авиационного университета, после обвинений во лжи со стороны руководства ВУЗа, снова выложили в Сеть ужасающие фото условий проживания в общежитии НАУ №11. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

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Первый раз снимки появились в сети 17 августа, после чего руководство университета опровергло наличие проблем в 11-ом общежитии, назвав событие "информационной атакой". Администрация сообщила, что фотографии были сделаны несколько лет назад, а в феврале этого года в НАУ был разработан план по устранению недостатков в период с 2021 года по 2026 год.

На новых снимках видно, что в этот раз студенты прикрепили таблички с датой, чтобы доказать подлинность фотографий. В комментариях журналистам из ТСН администрация теперь говорит другое, — "В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет — неизвестно…".

Также в общежитии рекомендуют искать для студентов другое место проживания, если родителей не устраивают такие условия, — "Если вас устраивает — приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени".

После того, как студентов обвинили в клевете, они хотят огласки этой ситуации.

"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые", — рассказали студенты.

В заметках под фото размещены комментарии, где говорится, что за условия проживания, которые намного хуже, чем в некоторых СИЗО, студенты еще вынуждены платить деньги. Причем, несмотря на то, что стоимость проживания в общежитии составляет 520 гривен в месяц, нужно платить сразу за пять месяцев – 2 600 гривен.

Возможно, будущим специалистам и магистрам украинских ВУЗов стоит обратить внимание на новый вид совместного проживания — коливинг. Ранее мы сообщали, что этот вид коммунального проживания набирает популярность в среде прогрессивной молодежи, ввиду практичности и относительной доступности.

Наряду с коливингом в современном обществе существует опыт деления рабочего пространства — коворкинг, подразумевающий организацию труда людей с разной занятостью в общем пространстве.