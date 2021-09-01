"Ми хочемо розголосу": студенти НАУ знову поскаржилися на жахливі умови в гуртожитку (фото)

Вирішенню повторно викласти фото умов проживання в гуртожитку №11 студентів спонукали звинувачення керівництва ВНЗ в наклепі та "інформаційній атаці".

Студенти Національного авіаційного університету після звинувачень у брехні з боку керівництва ВНЗ знову виклали в мережу жахливі фото умов проживання в гуртожитку НАУ №11. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна".

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Уперше знімки з'явилися в мережі 17 серпня, після чого керівництво університету спростувало наявність проблем в 11-му гуртожитку, назвавши подію "інформаційною атакою". Адміністрація повідомила, що фотографії були зроблені кілька років тому, а в лютому цього року в НАУ був розроблений план щодо усунення недоліків у період з 2021 року по 2026 рік.

На нових знімках видно, що цього разу студенти прикріпили таблички з датою, щоб довести справжність фотографій. У коментарі журналістам з ТСН адміністрація тепер говорить інше, — "У нашому гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року. Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то до сантехніки ніхто не полізе. Не будуть же батьки труби міняти. Коли той капітальний ремонт буде — невідомо...".

Також у гуртожитку рекомендують шукати для студентів інше місце проживання, якщо батьків не влаштовують такі умови, — "Якщо вас влаштовує — приїжджайте, заселяють у порядку живої черги. Але попередній огляд робити не можна. Це гуртожиток, а не музей, ніхто вас водити-показувати не буде. У нас просто немає на це часу".

Після того, як студентів звинуватили в наклепі, вони хочуть розголосу цієї ситуації.

"Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефотографували свої блоки і навіть додали листок з датою, оскільки прозвучали фрази "фото старі", — розповіли студенти.

У нотатках під фото розміщені коментарі, де говориться, що за умови проживання, які набагато гірші, ніж у деяких СІЗО, студенти ще змушені платити гроші. Причому, незважаючи на те, що вартість проживання в гуртожитку становить 520 гривень на місяць, потрібно платити відразу за п'ять місяців — 2 600 гривень.

Можливо, майбутнім спеціалістам та магістрам українських ВНЗ варто звернути увагу на новий вид спільного проживання — колівінг. Раніше ми повідомляли, що цей вид комунального проживання набирає популярність у середовищі прогресивної молоді, з огляду на практичність і відносну доступність.

Поряд з колівінгом у сучасному суспільстві існує досвід поділу робочого простору — коворкінг, що має на увазі організацію праці людей з різною зайнятістю в загальному просторі.