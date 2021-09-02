"Каждый гражданин должен чувствовать себя защищенным": В Харькове представили нового начальника полиции

Игорь Клименко назначил новым главой Нацполиции Харьковской области Станислава Перлина

Новым начальником главного управления Нацполиции в Харьковской области стал харьковчанин Станислав Перлин. Его назначение состоялось 1 го сентября соответствующим указом Главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На этой должности Перлин заменил Андрея Рубеля, который 20 августа подал в отставку.

Во время представления коллективу нового руководителя Клименко подчеркнул, что Станислав Перлин опытный специалист, который занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

"Настоящее перед полицией ставит много серьезных вызовов, на которые нужно мгновенно реагировать… Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами", — сказал Клименко.

Заступая на должность, Станислав Перлин поблагодарил руководство Нацполиции и заверил, что приложит все усилия для того, чтобы достойно продолжить качественную работу Национальной полиции Харьковской области.

"Впереди — повседневная кропотливая работа для создания единого полицейского пространства в регионе, где каждый гражданин должен чувствовать себя защищенным", — сказал Станислав Перлин.

Что известно о Станиславе Перлине

Новый руководитель харьковской полиции служит в органах с 1991 года. После окончания Харьковского юридического института им. Дзержинского работал следователем в Фрунзенском районе Харькова. "С детства я хотел быть милиционером и мечтал работать в уголовном розыске. Однако меня очень привлекала еще и история. Поскольку пришел работать в милицию по призванию, то меня в первую очередь интересовала история людей, которые занимались этим делом за много лет до меня. Ведь изменилась не только техника и законодательство, но и методы и люди, которые рисковали собственной жизнью ради других", — рассказал Перлин в интервью "Правительственному курьеру"

Перлин любит читать стихи Дениса Давыдова, интересуется историей Наполеоновских войн и является обладателем самой большой в Европе коллекцией полицейских фуражек

Ранее мы сообщали об отставке Главы Нацполиции Харьковской области Андрея Рубеля. На этой должности он пробыл 9 месяцев и сейчас продолжает службу в Департаменте стратегических исследований Нацполиции Украины