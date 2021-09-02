"Кожен громадянин повинен почуватися захищеним": У Харкові представили нового начальника поліції

Ігор Клименко призначив новим главою Нацполіціі Харківської області Станіслава Перліна

Новим начальником головного управління Нацполіціі в Харківській області став харків'янин Станіслав Перлін. Його призначення відбулося 1-го вересня відповідним указом Глави Національної поліції України Ігоря Клименка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На цій посаді Перлін замінив Андрія Рубеля, який 20 серпня подав у відставку.

Під час представлення колективу нового керівника Клименко підкреслив, що Станіслав Перлін досвідчений фахівець, який займав керівні посади в районних відділах органів внутрішніх справ і понад 17 років очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

"Сьогодення перед поліцією ставить багато серйозних викликів, на які потрібно миттєво реагувати... Я впевнений, що новий керівник сформує надійну команду і впорається з усіма поставленими завданнями", — сказав Клименко.

Заступаючи на посаду, Станіслав Перлін подякував керівництву Нацполіції і запевнив, що докладе всіх зусиль для того, щоб гідно продовжити якісну роботу Національної поліції Харківської області.

"Попереду — повсякденна копітка робота для створення єдиного поліцейського простору в регіоні, де кожен громадянин повинен почуватися захищеним", — сказав Станіслав Перлін.

Що відомо про Станіслава Перліна

Новий керівник харківської поліції служить в органах з 1991 року. Після закінчення Харківського юридичного інституту ім. Дзержинського працював слідчим у Фрунзенському районі Харкова. "З дитинства я хотів бути міліціонером і мріяв працювати в карному розшуку. Однак мене дуже приваблювала ще й історія. Оскільки прийшов працювати в міліцію за покликанням, то мене в першу чергу цікавила історія людей, які займалися цією справою за багато років до мене. Адже змінилася не тільки техніка й законодавство, а й методи і люди, які ризикували власним життям заради інших", — розповів Перлін в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

Перлін любить читати вірші Дениса Давидова, цікавиться історією Наполеонівських воєн і є володарем найбільшої в Європі колекції поліцейських кашкетів

Раніше ми повідомляли про відставку Глави Нацполіціі Харківської області Андрія Рубеля. На цій посаді він пробув 9 місяців і зараз продовжує службу в Департаменті стратегічних досліджень Нацполіції України.