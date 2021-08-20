"Крокуємо далі". Глава Нацполіції Харківської області подав у відставку (фото)

На місце Андрія Рубеля вже призначений глава експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслав Перлін.

Глава Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку і повідомив про своє рішення в п'ятницю, 20 серпня на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Рубеля, для нього вже стали історією майже дев'ять місяців "напруженої і результативної роботи" з харківськими правоохоронцями.

Він також подякував слідчим, оперативникам, криміналістам та іншим співробітникам харківської Нацполіції за "цілодобовий професіоналізм, витримку, професійну і виснажливу роботу".

"Разом ми зробили багато. Головний результат — завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може відчувати себе в безпеці", — заявив Андрій Рубель.

Голова обласної Нацполіції побажав правоохоронцям нових досягнень, терпіння рідних і розуміння з боку жителів Харкова.

"Крокуємо далі. Служимо та захищаємо!", — підсумував він.

[ + – ] Повідомлення Андрія Рубеля про відставку

За інформацією УНН, новим начальником Головного управління Нацполіції в Харківській області став керівник Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслав Перлін.

Що відомо про Станіслава Перліна

Станіслав Перлін народився в 1968 році в Харкові. В органах внутрішніх справ служить з 1991 року.

У різний час був начальником карного розшуку Фрунзенського районного відділення міліції, начальником цього відділення, начальником кримінальної міліції Дзержинського райвідділу.

У квітні 2004 року очолив науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС в Харківській області.

Нагадаємо, 5 серпня подав у відставку глава Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

4 серпня Кабмін України звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

13 липня радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади у зв'язку із заявою про відставку глави МВС Арсена Авакова.

Сам Аваков написав заяву про відставку в той же день — 13 липня 2021 року.