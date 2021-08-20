"Шагаем дальше". Глава Нацполиции Харьковской области подал в отставку (фото)

На место Андрея Рубеля уже назначен глава экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин.

Глава Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку и сообщил о своем решении в пятницу, 20 августа на своей странице в Facebook.

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По словам Рубеля, для него уже стали историей почти девять месяцев "напряженной и результативной работы" с харьковскими правоохранителями.

Он также поблагодарил следователей, оперативников, криминалистов и других сотрудников харьковской Нацполиции за "круглосуточный профессионализм, выдержку, профессиональную и изнурительную работу".

"Вместе мы сделали много. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности", – заявил Андрей Рубель.

Глава областной Нацполиции пожелал правоохранителям новых достижений, терпения родных и понимания со стороны жителей Харькова.

"Шагаем дальше. Служим и защищаем!", – подытожил он.

[ + – ] Сообщение Андрея Рубеля об отставке

По информации УНН, новым начальником Главного управления Нацполиции в Харьковской области стал руководитель Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин.

Что известно о Станиславе Перлине

Станислав Перлин родился в 1968 году в Харькове. В органах внутренних дел служит с 1991 года.

В разное время был начальником уголовного розыска Фрунзенского районного отделения милиции, начальником этого отделения, начальником криминальной милиции Дзержинского райотделения.

В 2004 года возглавил научно-исследовательский экспертно-криминалистический центре при ГУМВД в Харьковской области.

Напомним, 5 августа подал в отставку глава Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

4 августа Кабмин Украины уволил с должности заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

13 июля советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что уходит с занимаемой должности в связи с заявлением об отставке главы МВД Арсена Авакова.

Сам Аваков написал заявление об отставке в тот же день – 13 июля 2021 года.