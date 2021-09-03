В Харькове машинист решил продавать бесплатные билеты в новый зоопарк

В харьковской подземке существуют задержки зарплат, но в качестве поощрения сотрудникам выдали билеты в зоопарк. Один из работников решил воспользоваться ими по-своему.

Один из сотрудников коммунального предприятия (КП) "Харьковский метрополитен" — машинист электропоезда — получил на День города, как и все коммунальщики, билеты в открытый после пятилетней реставрации — зоопарк для себя и своей семьи. Однако вместо того, чтобы смотреть на животных, мужчина решил продать билеты в интернете, поскольку на предприятии уже долгое время задержки зарплат. Об инциденте стало известно благодаря местному Telegram-каналу "ХХ".

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Один из пользователей написал администрации канала следующее:

"В метрополитене задержка зарплаты больше месяца. Деньги дают кусочками по 10-15% в неделю. Отпускные не выплачиваются уже больше года, т.е. работник идет в отпуск без денег. Теперь о конкретной ситуации: машинист пошел в отпуск, жена машиниста также работает в метро и находится в декрете. Денег в семье нет, т.к. задерживают обоим. И тут вместо денег им метрополитен и город дают билеты в зоопарк. Что делать семье, в которой нет денег на памперсы? Машинист выставил билеты на OLX", — говорится в письме.

Фото: ХХ

Далее, если верить этим словам, мужчину вычислили и решили уволить — как, собственно, и его жену по возвращении из декрета. Якобы их заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию.

По словам пресс-секретаря КП Алексея Битнера, с которым общались журналисты "Обозревателя", на предприятии действительно задерживают выплату, однако частями все же стараются зарплату выдавать.

"Каждую неделю работники получают какую-то долю от зарплаты", — отметил он.

В то же время Depo, ссылаясь на гендиректора подземки Вячеслава Стаматина, пишет, что увольнять предприимчивого машиниста не намерены.

"Машинист находится в отпуске, а его жена – в декретном отпуске. После того как все это разгорелось, пришлось успокаивать женщину, которая воспитывает маленького ребенка, говорить, что ее ждут на работе, а не увольняют", — заявил Стаматин.

С самых первых дней работы харьковского зоопарка попасть туда мог далеко не каждый желающий. Поскольку объект работает в тестовом режиме, число посетителей ограничено. Билеты, однако, выдали сотрудникам коммунальных предприятий и детям-сиротам. Другие жители Харькова с начала сентября тоже могут посещать парк, но только предварительно зарегистрировавшись.

Напомним, в понедельник, 23 августа (в День города) после пятилетней реконструкции открылся для посетителей Харьковский зоопарк. Гостей города туда пока не пускают, объект работает в тестовом режиме и проникнуть туда могут лишь харьковчане.