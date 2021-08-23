В Харькове после пятилетней реконструкции открылся зоопарк (фото, видео)
Гостей "первой столицы" в обновленный зоопарк пока не пускают, сейчас сюда могут попасть лишь харьковчане.
В понедельник, 23 августа (в День города) после пятилетней реконструкции открылся для посетителей Харьковский зоопарк.
По информации пресс-службы зоопарка, философия содержания животных в нем существенно изменилась: при реконструкции пытались создать условия, максимально близкие к естественным.
К примеру, ранее на одного медведя приходилось 40 квадратных метров пространства, сейчас – 400. При этом клеток теперь нет, животные отгорожены от посетителей толстыми стеклами.
На момент открытия в зоопарке работают лишь две экскурсии – "Африканская саванна" и "Тропа тигра".
По мере увеличения пропускной способности зоопарка, число экскурсий обещают увеличить.
Кроме вышеназванных откроются экспозиции "Африканское сафари", "Планета обезьян", "Королевство слонов", экспозиции "Жители гор", "Верблюды", "Водный мир" и другие.
Также еще не достроены экспозиции "Океанариум", "Белые медведи" и "Пингвины".
В день открытия случились неприятные неожиданности для гостей Харькова. Дело в том, что первоначально зоопарк будет работать лишь для харьковчан, а иногородних в него начнут пускать лишь с 1 октября.
Напомним, в токийском зоопарке Уэно гигантская панда по имени Шин Шин родила сразу двух детенышей.
А в зоопарке Николаева появились на свет сразу три рысенка.
Также мы писали, что зоопарке Сингапура родился львенок Симба, который был зачат путем искусственного оплодотворения.