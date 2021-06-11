С Днем рождения! В зоопарке Николаева появились на свет три рысенка (фото)

Малыши родились за четыре дня до Международного дня рыси (International Lynx Day), отмечаемого 11 июня.

В коллекции зоопарка есть европейские рыси, этот вид животных николаевские зоологи содержат уже несколько десятилетий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщает в соцсети Facebook администрация зоопарка, у них проживает самец Лукашка, родившийся в природных лесах Беларуси в 2008 году.

Также в зоопарке есть молодая пара рысей – Люпин и Забава. Их сын – самец Тиль, – родился в мае 2017 года и уже живет отдельно от родителей.

В канун Международного дня рыси в Николаевском зоопарке произошло пополнение: у Люпина и Забавы родилось трое малышей. Рысята сейчас находятся вместе с мамой в специальном деревянном домике-тайнике, папа живет с ними в одном вольере.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Забава – заботливая мама, которая сама кормит своих детенышей.

[ + – ] Взрослая рысь [ + – ] Взрослая рысь зимой

Посмотреть на детеныши рысей и их родителей пока нельзя: чтобы обеспечить животным покой специалисты зоопарка ограничили доступ посетителей к вольеру, создав своеобразную "зону тишины".

Ранее сообщалось, что в зоопарке, который находится под Казанью в РФ, появился на свет кенгуренок-альбинос. Родители малыша темного окраса, а потому появления белоснежного кенгуренка никто не ожидал.

Также Фокус писал, что в зоопарке Сан-Диего (США) гориллы получили экспериментальную прививку против коронавируса для животных: они стали первыми приматами, получившими вакцину в США.

А в другом американском зоопарке несколько часов пришлось оперировать крокодила, проглотившего кроссовок.