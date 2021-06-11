З Днем народження! У зоопарку Миколаєва з'явилися на світ троє рисенят (фото)

Малюки народилися за чотири дні до Міжнародного дня рисі (International Lynx Day), що святкується 11 червня.

У колекції зоопарку є європейські рисі, цей вид тварин миколаївські зоологи утримують вже кілька десятиліть.

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Як повідомляє в соцмережі Facebook адміністрація зоопарку, у них проживає самець Лукашка, який народився в природних лісах Білорусі в 2008 році.

Також у зоопарку є молода пара рисей — Люпин і Забава. Їхній син — самець Тіль, — народився в травні 2017 року й уже живе окремо від батьків.

Напередодні Міжнародного дня рисі в Миколаївському зоопарку відбулося поповнення: у Люпина і Забави народилися троє малюків. Рисенята зараз знаходяться разом із мамою в спеціальному дерев'яному будиночку-схованці, тато живе з ними в одному вольєрі.

Співробітники зоопарку зазначають, що Забава — турботлива мама, яка сама годує своїх дитинчат.

[ + – ] Доросла рись [ + – ] Доросла рись взимку

Подивитися на дитинчат рисей і їхніх батьків поки не можна: щоб забезпечити тваринам спокій фахівці зоопарку обмежили доступ відвідувачів до вольєра, створивши своєрідну "зону тиші".

Раніше повідомлялося, що в зоопарку, який знаходиться під Казанню в РФ, з'явилося на світло кенгурятко-альбінос. Батьки малюка темного забарвлення, а тому появи білого кенгуряти ніхто не очікував.

Також Фокус писав, що в зоопарку Сан-Дієго (США) горили отримали експериментальне щеплення проти коронавірусу для тварин: вони стали першими приматами, які отримали вакцину в США.

А в іншому американському зоопарку кілька годин довелося оперувати крокодила, який проковтнув кросівок.