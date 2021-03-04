Гориллы в зоопарке Сан-Диего стали первыми приматами, получившими вакцину от COVID-19

Еще в январе у восьми горилл в сафари-парке диагностировали коронавирус, а в феврале они полностью излечились.

В зоопарке Сан-Диего (США) человекообразные обезьяны получили экспериментальную прививку против коронавируса для животных: гориллы стали первыми приматами, получившими вакцину в США.

Об этом сообщает Business Insider.

Издание напоминает, что еще в январе у восьми горилл в сафари-парке диагностировали COVID-19. Сотрудник отдела охраны окружающей среды и здоровья диких животных Надин Ламберски рассказала, что первые симптомы болезни появились тогда, когда 49-летняя горилла по имени Уинстон начала кашлять, а накануне у одного из сотрудников зоопарка подтвердился коронавирус.

"Как только мы узнали, что у сотрудника был положительный результат, мы были в состоянии повышенной готовности, поэтому кашель действительно стал сигналом тревоги, и мы немедленно начали получать разрешения, необходимые для отправки образцов для диагностического тестирования", – добавила она.

К середине февраля гориллы полностью излечились. Ламберски сообщила, что работала над попытками получения вакцин для предотвращения дальнейшего заражения в отряде горилл и других обезьян в зоопарке.

По ее словам, ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis разработала экспериментальную вакцину, которая не подходит для использования человеком.

В целом девять обезьян (четыре орангутанга и пять бонобо) получили вакцину.

Издание отмечает, что в настоящее время ученым недостаточно известно о влиянии коронавируса на животных, хотя различные животные, включая кошек и собак, в прошлом давали положительный результат на вирус. Однако теперь сотрудники зоопарка могут успокоиться, зная, что их гориллы вакцинированы.

Кроме того, Пол Барибо, генеральный директор и президент Союза дикой природы зоопарка Сан-Диего, сказал изданию, что надеется, что пандемия поможет людям осознать взаимосвязь, которую люди имеют с природой.

Ранее сообщалось, что представители семейства кошачьих тоже оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса. А в феврале в пражском зоопарке коронавирусом заразились львы и горилла