Горили в зоопарку Сан-Дієго стали першими приматами, які отримали вакцину від COVID-19

Ще в січні у восьми горил у сафарі-парку діагностували коронавірус, а в лютому вони повністю вилікувалися.

У зоопарку Сан-Дієго (США) людиноподібні мавпи отримали експериментальне щеплення проти коронавірусу для тварин: горили стали першими приматами, які отримали вакцину в США.

Про це повідомляє Business Insider.

Видання нагадує, що ще в січні у восьми горил в сафарі-парку діагностували COVID-19. Співробітник відділу охорони навколишнього середовища та здоров'я диких тварин Надін Ламберскі розповіла, що перші симптоми хвороби з'явилися тоді, коли 49-річна горила на ім'я Вінстон почала кашляти, а напередодні в одного зі співробітників зоопарку підтвердився коронавірус.

"Як тільки ми дізналися, що в співробітника був позитивний результат, ми були в стані підвищеної готовності, тому кашель дійсно став сигналом тривоги, і ми негайно почали отримувати дозволи, необхідні для відправки зразків для діагностичного тестування", — додала вона.

До середини лютого горили повністю вилікувалися. Ламберскі повідомила, що працювала над спробами отримання вакцин для запобігання подальшого зараження в загоні горил та інших мавп у зоопарку.

За її словами, ветеринарна фармацевтична компанія Zoetis розробила експериментальну вакцину, яка не підходить для використання людиною.

У цілому дев'ять мавп (чотири орангутанги та п'ять бонобо) отримали вакцину.

Видання зазначає, що наразі вченим недостатньо відомо про вплив коронавірусу на тварин, хоча різні тварини, враховуючи кішок і собак, у минулому давали позитивний результат на вірус. Однак тепер співробітники зоопарку можуть заспокоїтися, знаючи, що їхні горили вакциновані.

Крім того, Пол Баріба, генеральний директор і президент Союзу дикої природи зоопарку Сан-Дієго, сказав виданню, що сподівається, що пандемія допоможе людям усвідомити взаємозв'язок, який люди мають з природою.

Раніше повідомлялося, що представники сімейства котячих теж виявилися досить сприйнятливими до коронавірусу. Ще навесні 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр захворів на COVID-19. Потім заразилися ще 4 тигри і 3 леви. Учені, які спостерігали за тваринами, зафіксували у хижаків два різні штами коронавірусу. А в лютому в празькому зоопарку на коронавірус заразилися леви та горила.