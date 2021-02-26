В пражском зоопарке коронавирусом заразились львы и горилла (фото)
У львов – насморк и кашель, у 30-летней гориллы – переутомление и потеря аппетита.
В Праге (Чехия) у трех жителей зоопарка диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает České Noviny.
Речь идет об индийских львах Джамване и Сухи, а также самце гориллы Рихарде. Сейчас симптомы у больных животных проявляются в легкой форме.
По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, у львов – насморк и кашель, у 30-летнего Ричарда – переутомление и потеря аппетита.
Отмечается, что в настоящее время зоопарки в Чехии закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому, скорее всего, инфекция распространилась на животных от сотрудников зоопарка, несмотря на карантинные ограничения.
Зараженные животные останутся под наблюдением персонала и ветеринаров, при необходимости им будет оказана поддерживающая терапия.
Другие животные зоопарка будут также протестированы.
Ранее сообщалось, что представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.
А в Швеции в зоопарке города Бороса тигрица Настасья и несколько львов тоже заразились коронавирусом.