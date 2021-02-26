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В пражском зоопарке коронавирусом заразились львы и горилла (фото)

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Прага, Чехия, зоопарк, животные, львы, горилла, пандемия коронавируса
Фото: Petr Hamerník, Miroslav Bobek / Zoo Praha | Горилла Рихард

У львов – насморк и кашель, у 30-летней гориллы – переутомление и потеря аппетита.

В Праге (Чехия) у трех жителей зоопарка диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает České Noviny.

Речь идет об индийских львах Джамване и Сухи, а также самце гориллы Рихарде. Сейчас симптомы у больных животных проявляются в легкой форме.

По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, у львов – насморк и кашель, у 30-летнего Ричарда – переутомление и потеря аппетита.

Прага, Чехия, зоопарк, животные, львы, горилла, пандемия коронавируса
Лев Джамван

Отмечается, что в настоящее время зоопарки в Чехии закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому, скорее всего, инфекция распространилась на животных от сотрудников зоопарка, несмотря на карантинные ограничения.

Зараженные животные останутся под наблюдением персонала и ветеринаров, при необходимости им будет оказана поддерживающая терапия.

Прага, Чехия, зоопарк, животные, львы, горилла, пандемия коронавируса
Львица Сухи

Другие животные зоопарка будут также протестированы.

Ранее сообщалось, что представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.

А в Швеции в зоопарке города Бороса тигрица Настасья и несколько львов тоже заразились коронавирусом.