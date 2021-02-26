В пражском зоопарке коронавирусом заразились львы и горилла (фото)

У львов – насморк и кашель, у 30-летней гориллы – переутомление и потеря аппетита.

В Праге (Чехия) у трех жителей зоопарка диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает České Noviny.

Речь идет об индийских львах Джамване и Сухи, а также самце гориллы Рихарде. Сейчас симптомы у больных животных проявляются в легкой форме.

По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, у львов – насморк и кашель, у 30-летнего Ричарда – переутомление и потеря аппетита.

[ + – ] Лев Джамван

Отмечается, что в настоящее время зоопарки в Чехии закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому, скорее всего, инфекция распространилась на животных от сотрудников зоопарка, несмотря на карантинные ограничения.

Зараженные животные останутся под наблюдением персонала и ветеринаров, при необходимости им будет оказана поддерживающая терапия.

[ + – ] Львица Сухи

Другие животные зоопарка будут также протестированы.

Ранее сообщалось, что представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.

А в Швеции в зоопарке города Бороса тигрица Настасья и несколько львов тоже заразились коронавирусом.