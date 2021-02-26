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Світ Пандемія коронавірусу COVID-19

У празькому зоопарку коронавірусом заразилися леви і горила (фото)

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Прага, Чехія, зоопарк, тварини, леви, горила, пандемія коронавируса
Фото: Petr Hamerník, Miroslav Bobek / Zoo Praha | горила Ріхард

У левів — нежить і кашель, у 30-річної горили — перевтома і втрата апетиту.

У Празі (Чехія) у трьох жителів зоопарку діагностований коронавірус.

Про це повідомляє České Noviny.

Йдеться про індійських левів Джамвана і Сухі, а також самця горили Ріхарда. Наразі симптоми у хворих тварин проявляються в легкій формі.

За словами директора зоопарку Мирослава Бобека, у левів — нежить і кашель, у 30-річного Річарда — перевтома і втрата апетиту.

Прага, Чехія, зоопарк, тварини, леви, горила, пандемія коронавируса
лев Джамван

Зазначається, що наразі зоопарки в Чехії закриті через пандемію коронавірусу, тому, швидше всього, інфекція поширилася на тварин від співробітників зоопарку, незважаючи на карантинні обмеження.

Заражені тварини залишаться під наглядом персоналу і ветеринарів, за необхідності їм буде надана підтримувальну терапія.

Прага, Чехія, зоопарк, тварини, леви, горила, пандемія коронавируса
левиця Сухі

Інші тварини зоопарку будуть також протестовані.

Раніше повідомлялося, що представники сімейства котячих виявилися досить сприйнятливі до коронавірусу. Ще навесні 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр захворів на COVID-19. Потім заразилися ще 4 тигри і 3 леви. Учені, які спостерігали за тваринами, виявили в хижаків два різні штами коронавірусу.

А в Швеції в зоопарку міста Борос тигриця Настасья і кілька левів теж заразилися коронавірусом.