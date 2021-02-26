У празькому зоопарку коронавірусом заразилися леви і горила (фото)

У левів — нежить і кашель, у 30-річної горили — перевтома і втрата апетиту.

У Празі (Чехія) у трьох жителів зоопарку діагностований коронавірус.

Про це повідомляє České Noviny.

Йдеться про індійських левів Джамвана і Сухі, а також самця горили Ріхарда. Наразі симптоми у хворих тварин проявляються в легкій формі.

За словами директора зоопарку Мирослава Бобека, у левів — нежить і кашель, у 30-річного Річарда — перевтома і втрата апетиту.

[ + – ] лев Джамван

Зазначається, що наразі зоопарки в Чехії закриті через пандемію коронавірусу, тому, швидше всього, інфекція поширилася на тварин від співробітників зоопарку, незважаючи на карантинні обмеження.

Заражені тварини залишаться під наглядом персоналу і ветеринарів, за необхідності їм буде надана підтримувальну терапія.

[ + – ] левиця Сухі

Інші тварини зоопарку будуть також протестовані.

Раніше повідомлялося, що представники сімейства котячих виявилися досить сприйнятливі до коронавірусу. Ще навесні 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр захворів на COVID-19. Потім заразилися ще 4 тигри і 3 леви. Учені, які спостерігали за тваринами, виявили в хижаків два різні штами коронавірусу.

А в Швеції в зоопарку міста Борос тигриця Настасья і кілька левів теж заразилися коронавірусом.