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У Харкові після п'ятирічної реконструкції відкрився зоопарк (фото, відео)

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Харків, зоопарк, відкриття,
Фото: скриншот | Харківський зоопарк

Гостей "першої столиці" в оновлений зоопарк поки не пускають, зараз сюди можуть потрапити лише харків'яни.

У понеділок, 23 серпня (на День міста) після п'ятирічної реконструкції відкрився для відвідувачів Харківський зоопарк.

За інформацією прес-служби зоопарку, філософія утримання тварин в ньому істотно змінилася: при реконструкції намагалися створити умови, максимально наближені до природних.

Наприклад, раніше на одного ведмедя доводилося 40 квадратних метрів простору, зараз — 400. При цьому клітин тепер немає, тварини відгороджені від відвідувачів товстими скельцями.

Відкриття харківського зоопарку

На момент відкриття в зоопарку працюють лише дві екскурсії — "Африканська савана" і "Стежка тигра".

У міру збільшення пропускної здатності зоопарку, число екскурсій обіцяють збільшити.

Харківський зоопарк
Харківський зоопарк
Оновлений зоопарк в Харкові
Оновлений зоопарк в Харкові
мавпи
мавпи
жираф
жираф
слон
слон
оновлений зоопарк
оновлений зоопарк
Харківський зоопарк
Оновлений зоопарк в Харкові
мавпи
жираф
слон
оновлений зоопарк

Крім вищеназваних відкриються експозиції "Африканське сафарі", "Планета мавп", "Королівство слонів", експозиції "Горяни", "Верблюди", "Водний світ" та інші.

Також ще не добудовані експозиції "Океанаріум", "Білі ведмеді" і "Пінгвіни".

В оновленому зоопарку

У день відкриття трапилися неприємні сюрпризи для гостей Харкова. Справа в тому, що спочатку зоопарк буде працювати лише для харків'ян, а іногородніх в нього почнуть пускати лише з 1 жовтня.

У зоопарк пускають лише харків'ян

Нагадаємо, в токійському зоопарку Уено гігантська панда по імені Шин Шин народила відразу двох дитинчат.

А в зоопарку Миколаєва з'явилися на світ одразу три рисі.

Також ми писали, що у зоопарку Сінгапуру народилося левеня Сімба, яке було зачате шляхом штучного запліднення.