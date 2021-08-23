У Харкові після п'ятирічної реконструкції відкрився зоопарк (фото, відео)
Гостей "першої столиці" в оновлений зоопарк поки не пускають, зараз сюди можуть потрапити лише харків'яни.
У понеділок, 23 серпня (на День міста) після п'ятирічної реконструкції відкрився для відвідувачів Харківський зоопарк.
За інформацією прес-служби зоопарку, філософія утримання тварин в ньому істотно змінилася: при реконструкції намагалися створити умови, максимально наближені до природних.
Наприклад, раніше на одного ведмедя доводилося 40 квадратних метрів простору, зараз — 400. При цьому клітин тепер немає, тварини відгороджені від відвідувачів товстими скельцями.
На момент відкриття в зоопарку працюють лише дві екскурсії — "Африканська савана" і "Стежка тигра".
У міру збільшення пропускної здатності зоопарку, число екскурсій обіцяють збільшити.
Крім вищеназваних відкриються експозиції "Африканське сафарі", "Планета мавп", "Королівство слонів", експозиції "Горяни", "Верблюди", "Водний світ" та інші.
Також ще не добудовані експозиції "Океанаріум", "Білі ведмеді" і "Пінгвіни".
У день відкриття трапилися неприємні сюрпризи для гостей Харкова. Справа в тому, що спочатку зоопарк буде працювати лише для харків'ян, а іногородніх в нього почнуть пускати лише з 1 жовтня.
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