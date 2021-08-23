У Харкові після п'ятирічної реконструкції відкрився зоопарк (фото, відео)

Гостей "першої столиці" в оновлений зоопарк поки не пускають, зараз сюди можуть потрапити лише харків'яни.

У понеділок, 23 серпня (на День міста) після п'ятирічної реконструкції відкрився для відвідувачів Харківський зоопарк.

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За інформацією прес-служби зоопарку, філософія утримання тварин в ньому істотно змінилася: при реконструкції намагалися створити умови, максимально наближені до природних.

Наприклад, раніше на одного ведмедя доводилося 40 квадратних метрів простору, зараз — 400. При цьому клітин тепер немає, тварини відгороджені від відвідувачів товстими скельцями.

[ + – ] Відкриття харківського зоопарку

На момент відкриття в зоопарку працюють лише дві екскурсії — "Африканська савана" і "Стежка тигра".

У міру збільшення пропускної здатності зоопарку, число екскурсій обіцяють збільшити.

[ + – ] Харківський зоопарк [ + – ] Оновлений зоопарк в Харкові [ + – ] мавпи [ + – ] жираф [ + – ] слон [ + – ] оновлений зоопарк

Крім вищеназваних відкриються експозиції "Африканське сафарі", "Планета мавп", "Королівство слонів", експозиції "Горяни", "Верблюди", "Водний світ" та інші.

Також ще не добудовані експозиції "Океанаріум", "Білі ведмеді" і "Пінгвіни".

[ + – ] В оновленому зоопарку

У день відкриття трапилися неприємні сюрпризи для гостей Харкова. Справа в тому, що спочатку зоопарк буде працювати лише для харків'ян, а іногородніх в нього почнуть пускати лише з 1 жовтня.

[ + – ] У зоопарк пускають лише харків'ян

Нагадаємо, в токійському зоопарку Уено гігантська панда по імені Шин Шин народила відразу двох дитинчат.

А в зоопарку Миколаєва з'явилися на світ одразу три рисі.

Також ми писали, що у зоопарку Сінгапуру народилося левеня Сімба, яке було зачате шляхом штучного запліднення.