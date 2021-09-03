У Харкові машиніст вирішив продавати безкоштовні квитки в новий зоопарк

У харківській підземці існують затримки зарплат, але як заохочення співробітникам видали квитки в зоопарк. Один із працівників вирішив скористатися ними по-своєму.

Один зі співробітників комунального підприємства (КП) "Харківський метрополітен" — машиніст електропоїзда — отримав на День міста, як і всі комунальники, квитки у відкритий після п'ятирічної реставрації зоопарк для себе і своєї сім'ї. Однак замість того, щоб дивитися на тварин, чоловік вирішив продати квитки в інтернеті, оскільки на підприємстві вже довгий час затримки зарплат. Про інцидент стало відомо завдяки місцевому Telegram-каналу "ХХ".

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Один із користувачів написав адміністрації каналу:

"У метрополітені затримка зарплати понад місяць. Гроші дають шматочками по 10-15% на тиждень. Відпускні не виплачуються вже більше року, тобто працівник йде у відпустку без грошей. Тепер про конкретну ситуацію: машиніст пішов у відпустку, дружина машиніста також працює в метро і знаходиться в декреті. Грошей у сім'ї немає, тому що затримують обом. І тут замість грошей їм метрополітен і місто дають квитки в зоопарк. Що робити сім'ї, в якої немає грошей на підгузки? Машиніст виставив квитки на OLX", — йдеться в листі.

Фото: ХХ

Далі, якщо вірити цим словам, чоловіка вирахували і вирішили звільнити — як, власне, і його дружину після повернення з декрету. Нібито їх змусили написати заяву на звільнення за власним бажанням.

За словами прессекретаря КП Олексія Бітнера, з яким спілкувалися журналісти "Обозревателя", на підприємстві дійсно затримують виплату, однак частинами все ж намагаються зарплату видавати.

"Щотижня працівники отримують якусь частку від зарплати", — зазначив він.

У той же час Depo, посилаючись на гендиректора підземки В'ячеслава Стаматіна, пише, що звільняти підприємливого машиніста не мають наміру.

"Машиніст перебуває у відпустці, а його дружина — в декретній відпустці. Після того як все це розгорілося, довелося заспокоювати жінку, яка виховує маленьку дитину, говорити, що її чекають на роботі, а не звільняють", — заявив Стаматін.

З найперших днів роботи харківського зоопарку потрапити туди міг далеко не кожен охочий. Оскільки об'єкт працює в тестовому режимі, кількість відвідувачів обмежена. Квитки, однак, видали співробітникам комунальних підприємств та дітям-сиротам. Інші жителі Харкова з початку вересня теж можуть відвідувати парк, але тільки попередньо зареєструвавшись.

Нагадаємо, в понеділок, 23 серпня (на День міста), після п'ятирічної реконструкції відкрився для відвідувачів Харківський зоопарк. Гостей міста туди поки не пускають, об'єкт працює в тестовому режимі й проникнути туди можуть лише харків'яни.