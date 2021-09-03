"Сидели на нем и душили": невеста погибшего в Польше украинца рассказала детали трагедии (фото)

Девушка утверждает, что Дмитрий Никифоренко умолял правоохранителей не бить его. При этом проблем с алкоголем или наркотиками, как утверждают силовики, у парня не было.

Невеста умершего в Польше Дмитрия Никифоренко Сузанна Водоливова раскрыла подробности трагедии, происшедшей в стенах вытрезвителя в городе Вроцлав. Девушка пообщалась с журналистом польского СМИ, который видел видеозапись из вытрезвителя и рассказал ей, как пытали Дмитрия полицейские. О подробностях диалога с Сузанной пишет Telegraf.

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Польский журналист рассказал девушке, что видел на записи как Дмитрия били, пытали, брызгали в лицо из газового баллончика, хотя в полиции сначала сообщили, что Дмитрий был агрессивен и поэтому его пришлось связать, а потом у него остановилось сердце.

"Я как подумаю, в каких муках он умирал…" — рассказала девушка.

Дмитрий умолял полицейских, чтоб его не били, а когда он хотел вырваться из их рук, укусил одного из силовиков.

"То, что он укусил полицейского, — это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили", — рассказывает невеста погибшего.

Не без слез вспоминает Сузанна, как последний раз она поговорила по телефону со своим женихом. По ее словам, Дмитрий устроился на новую работу, и чтобы не выглядеть "белой вороной" согласился отдохнуть с ребятами после смены. Они жарили сосиски, немного выпили, после чего разошлись по домам. Во время последнего разговора с невестой Дмитрий стоял на автобусной остановке.

"Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил", — говорит Сузанна.

По версии польской полиции, Никифоренко якобы устроил дебош в автобусе, из-за чего его высадили на остановке, но девушка утверждает, что Дмитрий никогда не был агрессивным и вел себя всегда адекватно. Это также заметно на записях камеры, на которых видно — фельдшеры спокойно вывели Дмитрия из автобуса.

Сузанна рассказала, что они с Димой познакомились на заработках в Польше, хотели остаться в стране, принять гражданство и создать свою семью.

Напоминаем, что трагедия произошла во Вроцлаве еще 30 июля. Окружная прокуратура в городе Свидница открыла уголовное дело по факту смерти гражданина Украины, а в полиции Вроцлава по данному факту проводят служебное расследование.