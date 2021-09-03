"Сиділи на ньому і душили": наречена загиблого в Польщі українця розповіла деталі трагедії (фото)

Дівчина стверджує, що Дмитро Никифоренко благав правоохоронців не бити його. При цьому проблем з алкоголем або наркотиками, як стверджують силовики, у хлопця не було.

Наречена померлого в Польщі Дмитра Никифоренка Сузанна Водолівова розкрила подробиці трагедії, що сталася в стінах витверезника в місті Вроцлав. Дівчина поспілкувалася з журналістом польського ЗМІ, який бачив відеозапис з витверезника і розповів їй, як поліцейські катували Дмитра. Про подробиці діалогу із Сузанною пише Telegraf.

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Польський журналіст розповів дівчині, що бачив на запису, як Дмитра били, катували, бризкали в обличчя з газового балончика, хоча в поліції спочатку повідомили, що Дмитро був агресивний і тому його довелося зв'язати, а потім у нього зупинилося серце.

"Я як подумаю, у яких муках він помирав …" — розповіла дівчина.

Дмитро благав поліцейських, щоб його не били, а коли він хотів вирватися з їхніх рук, вкусив одного із силовиків.

"Те, що він вкусив поліцейського, — це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили, і він вкусив, щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його відпустили", — розповідає наречена загиблого.

Не без сліз згадує Сузанна, як востаннє вона поговорила по телефону зі своїм нареченим. За її словами, Дмитро влаштувався на нову роботу, і щоб не виглядати "білою вороною", погодився відпочити з хлопцями після зміни. Вони смажили сосиски, трохи випили, після чого розійшлися по домівках. Під час останньої розмови з нареченою Дмитро стояв на автобусній зупинці.

"Діма не був ні алкоголіком, ні наркоманом, як тепер кажуть у польській поліції. Він усе життя займався спортом, взагалі не пив", — говорить Сузанна.

За версією польської поліції, Никифоренко нібито влаштував дебош в автобусі, через що його висадили на зупинці, але дівчина стверджує, що Дмитро ніколи не був агресивним і поводився завжди адекватно. Це також помітно на записах камери, на яких видно — фельдшери спокійно вивели Дмитра з автобуса.

Сузанна розповіла, що вони з Дімою познайомилися на заробітках у Польщі, хотіли залишитися в країні, отримати громадянство і створити свою сім'ю.

Нагадуємо, що трагедія сталася у Вроцлаві ще 30 липня. Окружна прокуратура в місті Свидниця відкрила кримінальну справу за фактом смерті громадянина України, а в поліції Вроцлава за цим фактом проводять службове розслідування.