Загибель заробітчанина в Польщі: силовиків підозрюють у катуваннях над українцем, — ЗМІ

До громадянина України під час оформлення в медичній установі застосовували фізичну силу: били палицями і руками, а також ставали на шию ногами.

З'явилися подробиці смерті 25-річного українця Дмитра Н. у польському Вроцлаві після затримання правоохоронцями. Про це пише Gazeta Wyborcza.

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За даними журналістів, відеомоніторинг показав, що місцеві правоохоронці застосували до затриманого громадянина України надмірну фізичну силу, у результаті чого він помер.

25-річний українець помер у Вроцлаві — подробиці гучної справи

Трагедія сталася у Вроцлаві ще 30 липня. Уродженець Вінницької області повертався додому на громадському транспорті, перебуваючи після зустрічі з друзями в стані алкогольного сп'яніння — експертиза показала, що в чоловіка в крові було 1,5 проміле алкоголю.

Водій автобуса висадив 25-річного українця з транспортного засобу через "неадекватну поведінку" і викликав рятувальників з поліцейськими. Силовики Вроцлава після інциденту звітували, що уродженець Вінницької області надавав фізичний опір і кусався. Однак, відеомоніторинг після перевезення хлопця в центр для нетверезих осіб цього не показав.

Журналісти звертають увагу і на інший дивний момент — у матеріалах справи немає записів з нагрудних камер поліцейських, які були вимкнені після затримання Дмитра, хоча до цього весь день працювали у звичайному режимі.

Gazeta Wyborcza стверджує, що поки громадянина України оформляли в санітарно-медичній установі, правоохоронці застосовували до чоловіка надмірну фізичну силу: його били руками і ногами, поліцейськими кийками, придушували шию ногами на підлозі, а потім і на ліжку. 25-річний Дмитро перестав подавати ознаки життя і поліцейські з лікарем спробували його реанімувати.

Процедура реанімації безуспішно тривала ще близько години, а 25-річного українця не вдалося врятувати навіть після приїзду швидкої допомоги. Родичі загиблого запевняють, що чоловік не зловживав спиртними напоями і ніколи не поводився агресивно. Членів сім'ї також допитали на предмет того, чи вживав 25-річний українець наркотичні засоби.

25-річний українець помер у Вроцлаві — реакція силовиків

Окружна прокуратура в місті Свидниця відкрила кримінальну справу за фактом смерті громадянина України за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Якщо вина правоохоронців буде доведена — їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

25-річний Дмитро, який помер після затримання, приїхав на заробітки в Польщу в минулому році. Під час роботи чоловік познайомився з українкою з Полтави, з якою вони повинні були зіграти весілля у вересні.

Інші поліцейські, яких опитали журналісти, розкритикували жорстоке поводження своїх колег по відношенню до затриманого. Силовики пригадали справу Ігоря Стаховяка, який помер після затримання і застосування електрошокера.

"Справа Ігоря Стаховяка нічому вас не навчила. Новобранці, прийняті на службу, проходять коротку підготовку і відразу ж випускаються на вулицю. Вони не вміють поводитися із затриманими, їх ніхто не досліджує з точки зору психології, не вчить, що неприпустимо, наприклад, душити голову, тиснути на голову коліном або чинити будь-який тиск на груди. Звідси і трагедія", — заявили правоохоронці в коментарі журналістам.

Справа Ігоря Стаховяка — трагедія, яка сталася в травні 2016 року в поліцейській дільниці у Вроцлаві. 25-річний чоловік помер після того, як правоохоронці застосували до нього надмірну фізичну силу. Один з фігурантів справи отримав 2,5 роки тюремного ув'язнення, троє інших правоохоронців — два роки позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі ліквідували банду викрадачів і наркоторговців, у яку входили українці. Угрупування займалося по всій Польщі крадіжками транспортних засобів і продажем автозапчастин, а в ході обшуків силовики виявили наркотичні речовини та обладнання, призначене для вирощування марихуани.

Також Фокус розповідав, що українця затримали в Польщі за неадекватну поведінку. В одному з районів Варшави громадянин України роз'їжджав по тротуарах, а затримати його намагалися вісім поліцейських.