Їздив по тротуару та відбивався вогнегасником: у Польщі затримали буйного українця (відео)

Уколи заспокійливого, які затриманому зробили в лікарні, не дали особливого ефекту, розповів комісар поліції.

В Охті, одному з районів Варшави, вісім патрульних брали участь у затриманні водія автомобіля, який їм активно пручався. Відповідне відео спочатку виклали у Facebook, а потім видання TVN Warszawa повідомило подробиці.

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Правоохоронці прибули на виклик місцевих жителів. Ті поскаржилися на автомобіль, який їздив по тротуару та ледь не збив чоловіка з дитиною.

Автомобіль знайшли, але затримати його водія вдалося не відразу. За словами поліцейських, той чинив "лютий опір". Спочатку він "стріляв" у поліцейських з автомобільного вогнегасника, а ті у відповідь намагалися відповідати сльозогінним газом із балончиків.

Після декількох хвилин боротьби на порушника все-таки вдягли наручники і посадили в поліцейську машину. Але той вирвався і спробував втекти. На допомогу підʼїхало підкріплення й поліцейські скрутили порушника, "використовуючи спецзасоби".

У лікарні затриманому зробили уколи заспокійливого, які не дали особливого ефекту, розповів журналістам TVN Warszawa комісар поліції Сильвестер Марчак.

Затриманим виявився 36-річний громадянин України. Зразки його крові відправили на токсикологічний аналіз. У поліції підозрюють, що він знаходився в стані алкогольного спʼяніння.

Нагадаємо, в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі четверо громадян Грузії напали з ножами на трьох громадян України. За інформацією поліції, причиною бійки, можливо, став конфлікт на національному ґрунті.

У Польщі прізвища українців все частіше звучать в зведеннях кримінальної хроніки.

Але конфлікти розпалюються представниками обох країн. Так, у липні минулого року в Польщі підпалили хостел, де жили заробітчани з України.