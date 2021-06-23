Ездил по тротуару и отбивался огнетушителем: в Польше задержали буйного украинца (видео)

Уколы успокоительного, которые задержанному сделали в больнице, не дали особого эффекта, рассказал комиссар полиции.

В Охте, одном из районов Варшавы, восемь патрульных участвовали в задержании водителя автомобиля, который им активно сопротивлялся. Соответствующее видео сначала выложили в Facebook, а потом издание TVN Warszawa сообщило подробности.

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Правоохранители прибыли на вызов местных жителей. Те пожаловались на автомобиль, который ездил по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.

Автомобиль нашли, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам полицейских, тот оказал "яростное сопротивление". Сначала он "стрелял" в полицейских из автомобильного огнетушителя, а те в ответ пытались отвечать слезоточивым газом из баллончиков.

После нескольких минут борьбы на нарушителя все-таки надели наручники и посадили в полицейскую машину. Но тот вырвался и попытался бежать. С помощью подъехавшего подкрепления полицейские скрутили нарушителя, "используя спецсредства".

В больнице задержанному сделали уколы успокоительного, которые не дали особого эффекта, рассказал журналистам TVN Warszawa комиссар полиции Сильвестер Марчак.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Образцы его крови отправили на токсикологический анализ. В полиции подозревают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши четверо граждан Грузии напали с ножами на троих граждан Украины. По информации полиции, причиной драки, возможно, стал конфликт на национальной почве.

В Польше фамилии украинцев все чаще звучат в сводках криминальной хроники.

Но конфликты разжигаются представителями обеих стран. Так, в июле прошлого года в Польше подожгли хостел, где жили заробитчане из Украины.