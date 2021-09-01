Займалися наркоторгівлею і викраденням авто: у Польщі затримали банду з українцями (фото)

Під час обшуків силовики виявили в зловмисників чотири мотоцикли, один автомобіль, запчастин на суму в $130 тисяч, а також 1,5 кг амфетаміну, 300 грамів марихуани та цифрові пристрої для викрадення транспорту.

У Польщі силовики провели спецоперацію із затримання злочинного угрупування, яке з 2020 року викрадало транспортні засоби, а також займалося реалізацією автозапчастин та наркотиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Сілезії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними силовиків, до складу угрупування входили громадяни Польщі та України. Розслідуванням злочинів займалися співробітники карного відділу поліції Катовіце, а для затримання зловмисників залучили бійців контр-терористичного підрозділу.

Слідство встановило, що з 2020 року угрупування займалося по всій Польщі крадіжками транспортних засобів і продажем автозапчастин. Більше того, у поліцейських є докази того, що викриті громадяни розповсюджували наркотичні речовини.

У ході обшуків силовики виявили чотири мотоцикли, один автомобіль, автозапчастини на суму в $130 тисяч, $14,5 тисяч готівкою, 1,5 кг амфетаміну, 300 грамів марихуани, цифрові пристрої для викрадення транспорту та обладнання, необхідне для вирощування конопель.

Масштабна спецоперація проводилася в декількох містах Сілезії і Малопольщі, у ході якої силовики затримали шістьох чоловіків — трьох громадян України у віці 31, 32 і 53 років, і трьох поляків.

Затриманим уже висунули звинувачення, а двох громадян України взяли під варту. Решта учасників угрупування перебувають під контролем поліції.

[ + – ] Банда викрадачів і наркоторговців у Польщі [ + – ] Банда викрадачів і наркоторговців у Польщі [ + – ] Банда викрадачів і наркоторговців у Польщі [ + – ] Банда викрадачів і наркоторговців у Польщі

Раніше Фокус розповідав, що в Польщі затримали буйного українця. Громадянин України в одному з районів Варшави роз'їжджав по тротуарах. Вісім поліцейських спробували затримати українця, а чоловік відбивався від силовиків вогнегасником.

Також Фокус повідомляв, що в Польщі жорстоко побили українця за розмову рідною мовою. Інцидент стався в Познані, де місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив громадянина України за націоналістичні гасла українською мовою.