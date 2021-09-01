Займалися наркоторгівлею і викраденням авто: у Польщі затримали банду з українцями (фото)
Під час обшуків силовики виявили в зловмисників чотири мотоцикли, один автомобіль, запчастин на суму в $130 тисяч, а також 1,5 кг амфетаміну, 300 грамів марихуани та цифрові пристрої для викрадення транспорту.
У Польщі силовики провели спецоперацію із затримання злочинного угрупування, яке з 2020 року викрадало транспортні засоби, а також займалося реалізацією автозапчастин та наркотиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Сілезії.
За даними силовиків, до складу угрупування входили громадяни Польщі та України. Розслідуванням злочинів займалися співробітники карного відділу поліції Катовіце, а для затримання зловмисників залучили бійців контр-терористичного підрозділу.
Слідство встановило, що з 2020 року угрупування займалося по всій Польщі крадіжками транспортних засобів і продажем автозапчастин. Більше того, у поліцейських є докази того, що викриті громадяни розповсюджували наркотичні речовини.
У ході обшуків силовики виявили чотири мотоцикли, один автомобіль, автозапчастини на суму в $130 тисяч, $14,5 тисяч готівкою, 1,5 кг амфетаміну, 300 грамів марихуани, цифрові пристрої для викрадення транспорту та обладнання, необхідне для вирощування конопель.
Масштабна спецоперація проводилася в декількох містах Сілезії і Малопольщі, у ході якої силовики затримали шістьох чоловіків — трьох громадян України у віці 31, 32 і 53 років, і трьох поляків.
Затриманим уже висунули звинувачення, а двох громадян України взяли під варту. Решта учасників угрупування перебувають під контролем поліції.
Раніше Фокус розповідав, що в Польщі затримали буйного українця. Громадянин України в одному з районів Варшави роз'їжджав по тротуарах. Вісім поліцейських спробували затримати українця, а чоловік відбивався від силовиків вогнегасником.
Також Фокус повідомляв, що в Польщі жорстоко побили українця за розмову рідною мовою. Інцидент стався в Познані, де місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив громадянина України за націоналістичні гасла українською мовою.