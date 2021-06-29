До втрати свідомості: в Польщі українця побили за розмову рідною мовою (фото)

Нападника вдалося затримати. Стверджується, що він викрикував націоналістичні гасла.

У Познані (Польща) нетверезий місцевий житель побив громадянина України за те, що той розмовляв рідною мовою.

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Як повідомляє у вівторок, 29 червня epoznan.pl, подія трапилася на місцевому пляжі.

За словами очевидця інциденту, пʼяний чоловік почав чіплятися до групи українців через те, що вони спілкувалися рідною мовою. Унаслідок виниклої сварки, поляк побив одного з українців до втрати свідомості.

"Невідомий почав кричати групі українців, щоб ті забиралися, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" вирішив втекти, але його вдалося затримати", — повідомив очевидець.

[ + – ] .Потерпілий українець

Дебошира передали правоохоронцям, потерпілому українцеві надана медична допомога. За його словами, чоловік, який на нього напав, викрикував націоналістичні гасла.

Нагадаємо, на площі Ринок у Львові стався конфлікт на ґрунті мови, внаслідок чого побили вуличних музикантів, які заспівали російською.

Також ми повідомляли, що в Парижі побили 14-річного українця. Відомо, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Хлопець просив не залишати його помирати і передати його мамі, щоб вона не хвилювалася.