До потери сознания: в Польше украинца избили за разговор на родном языке (фото)

Напавшего удалось задержать. Утверждается, что он выкрикивал националистические лозунги.

В Познани (Польша) нетрезвый местный житель избил гражданина Украины за то, что тот разговаривал на родном языке.

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Как сообщает во вторник, 29 июня epoznan.pl, происшествие случилось на местном пляже.

По словам очевидца инцидента, пьяный мужчина начал приставать к группе украинцев из-за того, что они общались на родном языке. В результате возникшей ссоры, поляк избил одного из украинцев до потери сознания.

"Неизвестный начал кричать группе украинцев, чтобы те убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" решил убежать, но его удалось задержать", – сообщил очевидец.

[ + – ] Пострадавший украинец

Дебошира передали правоохранителям, пострадавшему украинцу оказана медпомощь. По его словам, мужчина, который на него напал, выкрикивал националистические лозунги.

Напомним, на площади Рынок во Львове произошел конфликт на почве языка, в результате избили уличных музыкантов, спевших на русском.

Также мы сообщали, что в Париже избили 14-летнего украинца. Известно, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Парень просил не оставлять его умирать и передать его маме, чтобы она не волновалась.