Занимались наркоторговлей и угоном авто: в Польше задержали банду с украинцами (фото)

Во время обысков силовики обнаружили у злоумышленников четыре мотоцикла, один автомобиль, запчастей на сумму в $130 тысяч, а также 1,5 кг амфетамина, 300 грамм марихуаны и цифровые устройства для угона транспорта.

В Польше силовики провели спецоперацию по задержанию преступной группировки, которая с 2020 года похищала транспортные средства, а также занималась реализацией автозапчастей и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Силезии.

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По данным силовиков, в состав группировки входили граждане Польши и Украины. Расследованием преступлений занимались сотрудники уголовного отдела полиции Катовице, а для задержания злоумышленников привлекли бойцов контр-террористического подразделения.

Следствие установило, что с 2020 года группировка занималась по всей Польше кражами транспортных средств и продажей автозапчастей. Более того, у полицейских есть доказательства того, что разоблаченные граждане распространяли наркотические вещества.

В ходе обысков силовики обнаружили четыре мотоцикла, один автомобиль, автозапчасти на сумму в $130 тысяч, $14,5 тысяч наличными, 1,5 кг амфетамина, 300 граммов марихуаны, цифровые устройства для угона транспорта и оборудование, необходимое для выращивания конопли.

Масштабная спецоперация проводилась в нескольких городах Силезии и Малопольши, в ходе которой силовики задержали шестерых мужчин — трех граждан Украины в возрасте 31, 32 и 53 лет, и трех поляков.

Задержанным уже предъявили обвинения, а двух граждан Украины взяли под стражу. Остальные участники группировки находятся под контролем полиции.

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Ранее Фокус рассказывал, что в Польше задержали буйного украинца. Гражданин Украины в одном из районов Варшавы разъезжал по тротуарам. Восемь полицейских попытались задержать украинца, а мужчина отбивался от силовиков огнетушителем.

Также Фокус сообщал, что в Польше жестоко избили украинца за разговор на родном языке. Инцидент произошел в Познани, где местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил гражданина Украины за националистические лозунги на украинском языке.