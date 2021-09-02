Гибель заробитчанина в Польше: силовиков подозревают в пытках над украинцем, — СМИ

К гражданину Украины во время оформления в медицинском учреждении применяли физическую силу: били палками и руками, а также становились на шею ногами.

Появились подробности смерти 25-летнего украинца Дмитрий Н. в польском Вроцлаве после задержания правоохранителями. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

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По данным журналистов, видеомониторинг показал, что местные правоохранители применили к задержанному гражданину Украины чрезмерную физическую силу, в результате чего он умер.

25-летний украинец умер во Вроцлаве — подробности громкого дела

Трагедия произошла во Вроцлаве еще 30 июля. Уроженец Винницкой области возвращался домой на общественном транспорте, находясь после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения — экспертиза показала, что у мужчины в крови было 1,5 промилле алкоголя.

Водитель автобуса высадил 25-летнего украинца из транспортного средства из-за "неадекватного поведения" и вызвал спасателей с полицейскими. Силовики Вроцлава после инцидента отчитывались, что уроженец Винницкой области оказывал физическое сопротивление и кусался. Однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.

Журналисты обращают внимание и на другой странный момент — в материалах дела отсутствуют записи с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после задержания Дмитрия, хотя до этого весь день работали в обычном режиме.

Gazeta Wyborcza утверждает, что пока гражданина Украины оформляли в санитарно-медицинском учреждении, правоохранители применяли к мужчине чрезмерную физическую силу: его избивали руками и ногами, полицейскими палками, придушивали шею ногами на полу, а потом и на кровати. 25-летний Дмитрий перестал подавать признаки жизни и полицейские с врачом попытались его реанимировать.

Процедура реанимации безуспешно длилась еще около часа, а 25-летнего украинца не удалось спасти даже после приезда скорой помощи. Родственники погибшего уверяют, что мужчина не злоупотреблял спиртными напитками и никогда не вел себя агрессивно. Членов семьи также допросили на предмет того, употреблял ли 25-летний украинец наркотические средства.

25-летний украинец умер во Вроцлаве — реакция силовиков

Окружная прокуратура в городе Свидница открыло уголовное дело по факту смерти гражданина Украины по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Если вина правоохранителей будет доказана — им грозит до пяти лет лишения свободы.

25-летний Дмитрий, скончавшийся после задержания, приехал на заработки в Польшу в прошлом году. Во время работы мужчина познакомился с украинкой из Полтавы, с которой они должны были сыграть свадьбу в сентябре.

Другие полицейские, которых опросили журналисты, раскритиковали жестокое обращение своих коллег по отношению к задержанному. Силовики припомнили дело Игоря Стаховяка, скончавшегося после задержания и применения электрошокера.

"Дело Игоря Стаховяка ничему вас не научило. Новобранцы, принятые на службу, проходят краткую подготовку и сразу же выпускаются на улицу. Они не умеют обращаться с задержанными, их никто не исследует с точки зрения психологии, не учит, что недопустимо, например, душить голову, давить на голову коленом или оказывать какое-либо давление на грудь. Отсюда и трагедия", — заявили правоохранители в комментарии журналистам.

Дело Игоря Стаховяка — трагедия, которая произошла в мае 2016 года в полицейском участке во Вроцлаве. 25-летний мужчина скончался после того, как правоохранители применили к нему чрезмерную физическую силу. Один из фигурантов дела получил 2,5 года тюремного заключения, трое других правоохранителей — два года лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше ликвидировали банку угонщиков и наркоторговцев, в которую входили украинцы. Группировка занималась по всей Польше кражами транспортных средств и продажей автозапчастей, а в ходе обысков силовики выявили наркотические вещества и оборудование, предназначенное для выращивания марихуаны.

Также Фокус рассказывал, что украинца задержали в Польше за неадекватное поведение. В одном из районов Варшавы гражданин Украины разъезжал по тротуарам, а задержать его пытались восемь полицейских.