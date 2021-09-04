Страдал весь дом: под Киевом задержали женщину, содержавшую в квартире 69 животных (видео)

Собак годами никто не выгуливал, а фекалии просачивались через потолок в квартиру ниже. По крайней мере, так говорят активисты, утверждающие, что владелица жилья иногда выносила окровавленные пакеты.

В Василькове правоохранители задержала женщину, которая содержала 69 животных в одной квартире. Подробности и кадры пресс-служба полиции Киевской области опубликовала в Facebook.

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Жители многоэтажного дома пожаловались полицейским на соседку, которая завела большое количество котов и собак. Очевидцы добавили, что животные живут в антисанитарных условиях, а весь дом страдает из-за неприятного запаха.

Жители одной из многоэтажек города Василькова сообщили в полицию, что в соседской квартире находится большое количество животных. Собаки и кошки содержатся в антисанитарных условиях, что доставляет много неудобств другим жильцам. На опубликованном видео можно заметить, что мусор заполнил квартиру от самой входной двери. Из-за различных коробок в комнатах было мало места, а большинство четвероногих при этом содержали в загаженных клетках.

Общественная организация "Відсіч" сообщила, что животных содержала некая Наталья Сенченко. Кошек и собак годами никто не выгуливал, в доме постоянно раздавались лай, вой и скулеж, а правоохранители долго не реагировали на жалобы. Пенсионерка, проживающая этажом ниже, была вынуждена накрыть кровать целлофаном из-за фекалий, стекающих с люстры. Та же организация со ссылкой на соседей пишет, что ночью Наталья выбрасывала окровавленные пакеты, оставляя пятна в подъезде, а также угрожала взорвать газ в квартире, если кто-либо попытается забрать у нее животных. Кроме того, водитель, который время от времени привозит женщину из Киева, пригрозил забросать возмущенных людей гранатами.

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск при поддержке отдела службы защиты и лечения животных коммунального предприятия "Ирпень". 28 котов и 41 собаку изъяли у 46-летней владелицы квартиры и передали в ветеринарную лечебницу для обследования. Саму женщину задержали и доставили в отдел.

Областная полиция открыла уголовное производство о жестоком обращении с животными, хозяйке квартиры грозит лишение свободы на срок до 8 лет и конфискация питомцев. Следствие предполагает, что гражданка принимала некоторых собак и кошек на содержание за деньги, поэтому ее могут наказать еще и за организацию незаконного приюта.

Ранее писали, как в Никополе горожане отобрали собаку у жестокой хозяйке. По словам очевидцев, женщина била своего питомца, а ветеринары обнаружили на животе длинный след от разреза, а также грибок и другие травмы.

В Панаме поймали и отправили в приют кота, который проносил наркотики в тюрьму. Запрещенные вещества содержались в мешочке, привязанном к шее животного, предположительно, крэк, кокаин и марихуана. Правоохранители решили найти питомцу новых добропорядочных хозяев.