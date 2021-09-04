Страждав весь будинок: під Києвом затримали жінку, яка тримала у квартирі 69 тварин (відео)

Собак роками ніхто не вигулював, а фекалії просочувалися через стелю в квартиру нижче. По крайней мере, так кажуть активісти, які стверджують, що власниця житла іноді виносила закривавлені пакети.

У Василькові правоохоронці затримала жінку, яка тримала 69 тварин в одній квартирі. Подробиці і кадри прес-служба поліції Київської області опублікувала в Facebook.

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Жителі багатоповерхового будинку поскаржилися поліцейським на сусідку, яка завела велику кількість котів і собак. Очевидці додали, що тварини живуть в антисанітарних умовах, а весь будинок страждає через неприємний запах.

Мешканці однієї з багатоповерхівок міста Василькова повідомили поліцію, що в сусідській квартирі знаходиться велика кількість тварин. Собаки і кішки містяться в антисанітарних умовах, що доставляє багато незручностей іншим мешканцям. На опублікованому відео можна помітити, що сміття заповнило квартиру від самих вхідних дверей. Через різні коробки в кімнатах було мало місця, а більшість чотириногих при цьому знаходилися в загиджених клітках.

Громадська організація "Відсіч" повідомила, що тварин тримала Наталія Сенченко. Котів і собак роками ніхто не вигулював, в будинку постійно лунали гавкіт, виття і скиглення, а правоохоронці довго не реагували на скарги. Пенсіонерка, яка проживає поверхом нижче, була змушена накрити ліжко целофаном через фекалії, що стікали з люстри. Та ж організація з посиланням на сусідів пише, що вночі Наталія викидала закривавлені пакети, залишаючи плями в під'їзді, а також загрожувала підірвати газ в квартирі, якщо хто-небудь спробує забрати у неї тварин. Крім того, водій, який час від часу привозить жінку з Києва, пригрозив закидати обурених людей гранатами.

Співробітники поліції провели санкціонований обшук за підтримки відділу служби захисту і лікування тварин комунального підприємства "Ірпінь". 28 котів і 41 собаку вилучили у 46-річної власниці квартири і передали у ветеринарну лікарню для обстеження. Саму жінку затримали і доставили до відділу. Обласна поліція відкрила кримінальне провадження про жорстоке поводження з тваринами, господині квартири загрожує позбавлення волі на строк до 8 років і конфіскація вихованців. Слідство припускає, що громадянка приймала деяких собак і кішок на утримання за гроші, тому її можуть покарати ще й за організацію незаконного притулку.

Раніше писали, як в Нікополі городяни відібрали собаку у жорстокій господарці. За словами очевидців, жінка била свого вихованця, ветеринари виявили на животі довгий слід від розрізу, а також грибок та інші травми.

У Панамі зловили і відправили до притулку кота, який проносив наркотики у в'язницю. Заборонені речовини містилися в мішечку, прив'язаному до шиї тварини, ймовірно, крек, кокаїн і марихуана. Правоохоронці вирішили знайти вихованцеві нових добропорядних господарів.