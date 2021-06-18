Била, душила і різала: у Нікополі перехожі відібрали собаку в жорстокої господині (фото)

Тварину доставили ветеринарам у глибокому шоці, на його тілі виявили глибокий розріз, схожий на хірургічний.

У місті Нікополь Дніпропетровської області жінка била та душила собаку, якій на допомогу прийшли очевидці. Подробиці у Facebook розповіла директорка притулку "Шанс на життя" Олена Омельченко.

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За її словами, власниця знущалася над твариною на вулиці в мікрорайоні "3 ділянка". Жителі довколишніх будинків відібрали пса і передали волонтерам. Як заявили городяни, у жінки є проблеми з психічним здоровʼям.

Коли собаку привезли до ветеринарів, вона була в глибокому шоці, однак, могла дихати і ковтати. На боці в неї виявили ділянку без шерсті, ймовірно, уражена грибком, та інші травми. "Шанс на життя" намагається знайти господиню і зʼясувати інформацію, яка важлива для подальшого лікування.

[ + – ] Пес Акела, якого забрали в господині в Нікополі Фото: Нікопольський Притулок Для Тварин "Шанс На Життя" / Фейсбук

"На боці зрізана частина шкіри. Але це не весь жах. На животику слід від розрізу. Чітко по лінії, де роблять розріз при операціях. Місце розрізу підголене … Невже сама господиня різала ?? Або що це може бути? Розрізати до кінця не змогла і це врятувало собаку", — наголошується в повідомленні.

[ + – ] Розріз на череві собаки з Нікополя Фото: Нікопольський Притулок Для Тварин "Шанс На Життя" / Фейсбук

Раніше зʼявилася інформація, що в Одеській області чоловік побив арматурою собаку породи хаскі, тварина з роздробленою щелепою впала в кому. Поліцейські прибули за викликом господині, але затримали чоловіка тільки під тиском волонтерів.

У Києві затримали власника стафа, який розтерзав чужу собаку. За словами очевидців, чоловік не зупинив свого вихованця і пішов гуляти далі, поки шокована жінка намагалася привести до тями свого загиблого песика.

У Канаді пʼяна власниця звинуватила собаку в ДТП. Як заявила жінка, її вихованець сам керував автомобілем, який зʼїхав у канал