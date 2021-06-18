Била, душила і різала: у Нікополі перехожі відібрали собаку в жорстокої господині (фото)
Тварину доставили ветеринарам у глибокому шоці, на його тілі виявили глибокий розріз, схожий на хірургічний.
У місті Нікополь Дніпропетровської області жінка била та душила собаку, якій на допомогу прийшли очевидці. Подробиці у Facebook розповіла директорка притулку "Шанс на життя" Олена Омельченко.
За її словами, власниця знущалася над твариною на вулиці в мікрорайоні "3 ділянка". Жителі довколишніх будинків відібрали пса і передали волонтерам. Як заявили городяни, у жінки є проблеми з психічним здоровʼям.
Коли собаку привезли до ветеринарів, вона була в глибокому шоці, однак, могла дихати і ковтати. На боці в неї виявили ділянку без шерсті, ймовірно, уражена грибком, та інші травми. "Шанс на життя" намагається знайти господиню і зʼясувати інформацію, яка важлива для подальшого лікування.
"На боці зрізана частина шкіри. Але це не весь жах. На животику слід від розрізу. Чітко по лінії, де роблять розріз при операціях. Місце розрізу підголене … Невже сама господиня різала ?? Або що це може бути? Розрізати до кінця не змогла і це врятувало собаку", — наголошується в повідомленні.
Раніше зʼявилася інформація, що в Одеській області чоловік побив арматурою собаку породи хаскі, тварина з роздробленою щелепою впала в кому. Поліцейські прибули за викликом господині, але затримали чоловіка тільки під тиском волонтерів.
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