Била, душила и резала: в Никополе прохожие отобрали собаку у жестокой хозяйки (фото)

Животное доставили ветеринарам в глубоком шоке, на его теле обнаружили глубокий разрез, похожий на хирургический.

В городе Никополь Днепропетровской области женщина била и душила собаку, которой на выручку пришли очевидцы. Подробности в Facebook рассказала директор приюта "Шанс на жизнь" Елена Омельченко.

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По ее словам, владелица издевалась над животным на улице в микрорайоне "3 участок". Жители близлежащих домов отобрали пса и передали волонтерам. Как заявили горожане, у женщины есть проблемы с психическим здоровьем.

Когда собаку привезли к ветеринарам, она была в глубоком шоке, однако могла дышать и глотать. На боку у нее обнаружили участок без шерсти, вероятно, пораженный грибком, и другие травмы. "Шанс на жизнь" пытается найти хозяйку и выяснить информацию, которая важна для дальнейшего лечения.

[ + – ] Пес Акела, которого забрали у хозяйки в Никополе Фото: Никопольский Приют для животных "Шанс На Жизнь" / Фейсбук

"На боку срезана часть кожи. Но это не весь ужас. На животике след от разреза. Четко по линии, где делают разрез при операциях. Место разреза подбрито… Неужели сама хозяйка резала?? Или что это может быть? Разрезать до конца не смогла и это спасло собаку", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Разрез на брюхе собаки из Никополя Фото: Никопольский Приют для животных "Шанс На Жизнь" / Фейсбук

Ранее появилась информация, что в Одесской области мужчина избил арматурой собаку породы хаски, животное с раздробленной челюстью впало в кому. Полицейские прибыли по вызову хозяйки, но задержали мужчину только под давлением волонтеров.

В Киеве задержали владельца стаффа, растерзавшего чужую собаку. По словам очевидцев, мужчина не остановил своего питомца и пошел гулять дальше, пока шокированная женщина пыталась привести в чувство своего погибшего песика.

В Канаде пьяная владелица обвинила собаку в ДТП. Как заявила женщина, ее питомец сам управлял автомобилем, который съехал в кана