В Канаде пьяная женщина обвинила свою собаку в ДТП

Женщина свалила всю ответственность на собаку и отказалась делать тест на алкоголь.

Вождение в нетрезвом виде — поистине плохая идея, а когда дело доходит до полиции, то лучше всего просто признаться, а не придумывать отговорки или перекладывать вину на кого-то еще, пишет The Drive.

Но хуже всего было бы отказаться от теста на алкоголь и обвинить в аварии свою собаку. И нет, не в том смысле, что собака отвлекла вас, а в том смысле, что собака сама вела машину, а затем попала в ДТП.

Звучит довольно странно, но такая ситуация действительно произошла в канадском городе Ванкувере. Там правоохранителям поступило сообщение об авто, которое съехало в канаву и застряло.

Прибыв на вызов стражи порядка обнаружили, что за рулем машины сидит собака, а на пассажирском сидении женщина. По словам пассажирки, именно собака за рулем стала виновницей аварии.

В то же время сотрудники полиции заподозрили, что владелица животного находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ей пройти тест на алкоголь, от чего автомобилистка отказалась.

В результате ее водительские права были отозваны сроком на 90 дней в соответствии с канадским законодательством. Теперь женщину ждет суд, а вот ее собака, очевидно, избежала наказания.

Однако неясным остается, была ли собака, о которой идет речь, достаточно большой, чтобы управлять транспортным средством, или же эта история является полностью придуманной.

Стоит отметить, что некоторые собаки действительно могут управлять авто, однако для этого они проходят специальную дрессировку, а сами машины оснащаются специальным оборудованием.

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Напомним, недавно португальские исследователи выяснили, что наказывать собак нельзя. Использование наказания как основного стимула при обучении собак негативно сказывается на уровне их стресса.