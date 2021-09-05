Осень вступает в свои права. На территории Украины зафиксированы первые 0 градусов

Температура снижается на всей территории страны, но холоднее всего в Карпатах.

В воскресенье, 5 сентября, в Украину пришло осеннее похолодание. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Сегодня в Карпатах температура воздуха опустилась до 0 градусов. Резкое снижение температуры было зафиксировано на горе Поп Иван Черногорский, которая располагается на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с., температура окружающей среды 0 градусов", – сообщил спасательный пост.

По данным Гидрометцентра, 5 сентября в столице ожидается днем от 15 до 17 градусов тепла. В западной части страны будет небольшая облачность, а температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

В северных, центральных и восточных областях также ожидается небольшая облачность, а температура составит 13-18 градусов.

В южных областях будет немного теплее – 17-22 градуса тепла, небольшая облачность.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт. Он не принесет существенных осадков, а в большинстве областей лишь увеличится облачность.

"Небольшие дожди 5 сентября возможные ближайшей ночью на юге Украины, а днем в воскресенье пройдут небольшие дожди в северных областях – зацепит влажный северный воздух", – написала Диденко в Facebook.

Ранее сообщалось, что во второй половине октября украинцам стоит ждать первого снега. По словам экспертов, октябрь в этом году уже имеет все признаки предзимья. Возможно, предстоящий месяц осени станет даже холоднее, чем последний.

Также эксперты отмечают, что раньше предзимье наблюдалось в начале декабря, но в этом году октябрь может ознаменоваться более низкими температурами, а в ноябре и декабре потеплеет.