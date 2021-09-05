Осінь вступає в свої права. На території України зафіксовані перші 0 градусів

Температура знижується на всій території країни, але найхолодніше в Карпатах.

У неділю, 5 вересня, в Україну прийшло осіннє похолодання. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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Сьогодні в Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів. Різке зниження температури було зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташовується на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с., температура навколишнього середовища 0 градусів", — повідомив рятувальний пост.

За даними Гідрометцентру, 5 вересня в столиці очікується вдень від 15 до 17 градусів тепла. У західній частині країни буде хмарно з проясненнями, а температура повітря складе 13-18 градусів тепла.

У північних, центральних і східних областях також очікується невелика хмарність, а температура складе 13-18 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше — 17-22 градуси тепла, хмарно з проясненнями.

Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що територію України перетинає холодний атмосферний фронт. Він не принесе істотних опадів, а в більшості областей лише збільшиться хмарність.

"Невеликі дощі 5 вересня можливі найближчої ночі на півдні України, а вдень в неділю пройдуть невеликі дощі в північних областях — зачепить вологий північне повітря", — написала Діденко в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в другій половині жовтня українцям варто чекати першого снігу. За словами експертів, жовтень цього року вже має всі ознаки предзімья. Можливо, майбутній місяць осені стане навіть холодніше, ніж останній.

Також експерти відзначають, що раніше предзимье спостерігалося на початку грудня, але в цьому році жовтень може ознаменуватися більш низькими температурами, а в листопаді і грудні потеплішає.