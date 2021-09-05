Взрыв на сахарном заводе в Киевской области: пострадали 5 человек (фото)

Полиция выясняет обстоятельства взрыва, произошедшего в селе Гребенки.

В воскресенье, 5 сентября, произошел взрыв на сахарном заводе в селе Гребенки Киевской области. О случившемся в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, сказано на сайте Нацполиции в Киевской области.

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На территории сахарного завода работает следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность одного из котлов.

В полиции говорят о пяти пострадавших, двое из них доставлены в одну из киевских больниц. Остальные находятся в Белоцерковской городской больницы № 2. Состояние пострадавших пока не известно.

Полиция обещает более подробную информацию позже.

Напоминаем, что на предприятии "РовноАзот", где производят азотную кислоту, произошел взрыв, после чего над заводом образовалась оранжевая туча.