Вибух на цукровому заводі в Київській області: постраждали 5 осіб (фото)
Поліція з'ясовує обставини вибуху, що стався в селі Гребінки.
У неділю, 5 вересня, стався вибух на цукровому заводі в селі Гребінки Київської області. Про те, що трапилося в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, сказано на сайті Нацполіціі в Київській області.
На території цукрового заводу працює слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність одного з котлів.
У поліції кажуть про п'ять постраждалих, двоє з них доставлені в одну з київських лікарень. Решта перебувають у Білоцерківській міській лікарні № 2. Стан постраждалих поки не відомо.
Поліція обіцяє більш детальну інформацію пізніше.
Нагадуємо, що на підприємстві "Рівнеазот", де виробляють азотну кислоту, стався вибух, після чого над заводом утворилася помаранчева хмара.