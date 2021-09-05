Вибух на цукровому заводі в Київській області: постраждали 5 осіб (фото)

Поліція з'ясовує обставини вибуху, що стався в селі Гребінки.

У неділю, 5 вересня, стався вибух на цукровому заводі в селі Гребінки Київської області. Про те, що трапилося в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, сказано на сайті Нацполіціі в Київській області.

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На території цукрового заводу працює слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність одного з котлів.

У поліції кажуть про п'ять постраждалих, двоє з них доставлені в одну з київських лікарень. Решта перебувають у Білоцерківській міській лікарні № 2. Стан постраждалих поки не відомо.

Поліція обіцяє більш детальну інформацію пізніше.

Нагадуємо, що на підприємстві "Рівнеазот", де виробляють азотну кислоту, стався вибух, після чого над заводом утворилася помаранчева хмара.