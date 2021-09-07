На шахте "Красный партизан" в ОРЛО оборвалась клеть с шахтерами, погибло 9 горняков (видео)

На момент трагедии в клети находились 25 человек. Продолжается деблокировка выживших горняков на территории предприятия, которое входит в "Шахтоуправление Краснопартизанское".

В оккупированной Вознесеновке (бывший Червонопартизанск) погибли девять шахтеров в результате обрыва каната клети на территории шахты "Красный партизан". Об этом сообщает подконтрольное боевикам "МЧС".

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Трагедия произошла вечером 6 сентября.

На территории шахты "Красный партизан", которая входит в "Шахтоуправление Краснопартизанское", во время спуска оборвался канат клети, перевозившей горняков на рабочие места. Сперва подконтрольное оккупантам министерство сообщало о нескольких жертвах и пострадавших, не уточняя точное число погибших.

"На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Производится деблокировка горняков. Также организован штаб по ликвидации аварии", — говорилось в сообщении.

Позже агентство Интерфакс, ссылаясь на свои источники на оккупированной территории, сообщило, что в результате обрыва каната клетки погибли 9 шахтеров, а на момент трагедии в ней находились 25 горняков.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек. Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", — добавил осведомленный источник.

Российские издание Известия также опубликовало видео с места аварии на шахте "Красный партизан". На кадрах видно несколько служебных автомобилей спасательных служб, участвующих в операции по ликвидации последствий ЧП и деблокировке выживших шахтеров.

[ + – ] ЧП на шахте "Красный партизан"

В запрещенной соцсети "Одноклассники" в сообществе "Я люблю Ростов" рассказывают, что авария на шахте "Красный партизан" произошла в вечернюю смену 6 сентября в тот момент, когда шахтеры уже возвращались со смены на поверхность. По имеющимся данным, двум выжившим горнякам оторвало конечности.

"В городе работает тревожная сирена. К месту ЧП съезжаются спасатели и правоохранители. Двоим из шахтеров оторвало конечности. В это время как раз закончила работу смена Чувилова и Кожемяки", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус рассказывал про взрыв на шахте в Донецкой области. 31 июля на "Шахтоуправление Покровское" прогремел взрыв, в результате чего погиб один горняк, еще девять получили различные травмы и ожоги.

Также Фокус сообщал, что увеличилось число жертв взрыва на шахте в Донецкой области. По состоянию на 5 августа, в больницах скончались еще четверо горняков, и, таким образом, число жертв взрыва на "Шахтоуправление Покровское" выросло до пяти человек.