Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице скончались еще двое горняков

В больницах Покровска и Краматорска врачи борются за жизни пятерых горняков, пострадавших в результате взрыва на ШУ "Покровское"

Количество погибших в результате взрыва на шахте "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области выросло до пяти человек. Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в своем Facebook.

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По его словам, в ожоговом отделении Краматорской горбольницы ночью умерли еще двое горняков, которые пострадали в результате взрыва на шахте в пгт Удачное 31 июля.

Таким образом, в результате трагедии на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" погибли пятеро сотрудников.

Еще пятеро пострадавших, среди которых горняки и сотрудники подрядной организации, находятся в больницах, за их жизни борются медики Покровска и Краматорска.

"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровская и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев… Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям", — написал Михаил Волынец в своем Facebook.

По факту гибели горняков на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Ранее Фокус сообщал, что 31 июля в Донецкой области прогремел взрыв на шахте. В результате взрыва от полученных травм умер сотрудник подрядной организации, которую привлекали для работ на шахте.

Позже Фокус рассказывал, что в больнице Краматорска скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва на предприятии "Шахтоуправление "Покровское". По состоянию на 4 августа, количество жертв в результате ЧП выросло до трех человек.