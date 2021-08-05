Вибух на шахті в Донецькій області: у лікарні померли ще двоє гірників

У лікарнях Покровська і Краматорська лікарі борються за життя п'ятьох гірників, які постраждали в результаті вибуху на ШУ "Покровське"

Кількість загиблих у результаті вибуху на шахті "Шахтоуправління "Покровське" в Донецькій області зросла до п'яти осіб. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець у своєму Facebook.

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За його словами, в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні вночі померли ще двоє гірників, які постраждали в результаті вибуху на шахті в смт Удачне 31 липня.

Таким чином, у результаті трагедії на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" загинули п'ятеро співробітників.

Ще п'ятеро постраждалих, серед яких гірники і співробітники підрядної організації, перебувають у лікарнях, за їхнє життя борються медики Покровська і Краматорська.

"Це біль. В опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня. У лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих. Уже п'ять життів забрала ця страшна трагедія. П'ять сімей втратили своїх синів, чоловіків, братів ... Світла пам'ять хлопцям. Сил усе це пережити їхнім сім'ям", — написав Михайло Волинець у своєму Facebook.

За фактом загибелі гірників на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України.

Раніше Фокус повідомляв, що 31 липня в Донецькій області прогримів вибух на шахті. У результаті вибуху від отриманих травм помер співробітник підрядної організації, яку залучали для робіт на шахті.

Пізніше Фокус розповідав, що в лікарні Краматорська померли ще двоє гірників, постраждалих у результаті вибуху на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське". Станом на 4 серпня кількість жертв у результаті НП зросла до трьох осіб.