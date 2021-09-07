Специально для хасидов: в Умани открыли фейковый Starbucks (фото)

Подозрительное заведение с надписью в логотипе Starbucks привлекает много паломников хасидов в Умани

К приезду хасидов в Умань, где они собираются для празднования своего Нового года Рош ха-Шана , предприимчивые горожане открыли кофейню с логотипом Starbucks. Но, как выяснилось, заведение к мировому бренду не имеет никакого отношения. Об этом сообщил журналист Обозревателя Андрей Жигайло у себя в Инстаграм.

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Как видно на фотографии сомнительного Starbucks, кофейня пользуется у паломников большим спросом.

"Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани оказывается", — подписал автор фото в Instagram

Если сравнивать подлинный логотип Starbucks с "уманским" вариантом, можно заметить, что вместо сирены с двумя хвостами в центр логотипа поместили стилизированный смайлик с кипой на макушке. Надпись на иврите на фоне коричневого баннера говорит о целевой аудитории кофейни, которая выстраивается в очереди в кассах самообслуживания.

Известно, что официально ни одного кафе американской компании Starbucks в Украине пока нет, хотя в 2018 мэр Киева Виталия Кличко, пообещал способствовать выходу всемирно известной сети кофеен на украинский рынок. Тогда пресс-служба компании коротко ответила, что не планирует работу в Украине.

Напомним, что брацлавские хасиды ежегодно приезжают в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. В этом году Украина ожидает принять около 50 тысяч паломников.