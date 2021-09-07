Спеціально для хасидів: в Умані відкрили фейковий Starbucks (фото)

Підозрілий заклад із написом у логотипі Starbucks привертає багато паломників хасидів в Умані

До приїзду хасидів в Умань, де вони збираються для святкування свого Нового року Рош га-Шана, підприємливі містяни відкрили кав'ярню з логотипом Starbucks. Але, як з'ясувалося, заклад до світового бренду не має жодного стосунку. Про це повідомив журналіст Оглядача Андрій Жигайло у себе в інстаграм.

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Як видно на фотографії сумнівного Starbucks, кав'ярня користується у паломників великим попитом.

"Тут половина хіпстерського Києва чекає приходу Starbucks в Україну. А він он де, в Умані виявляється", — підписав автор фото в Instagram

Якщо порівнювати справжній логотип Starbucks з "уманським" варіантом, можна помітити, що замість сирени з двома хвостами в центр логотипа помістили стилізований смайлик зі стосом на маківці. Напис на івриті на тлі коричневого банера говорить про цільову аудиторію кав'ярні, яка вишиковується в черзі в касах самообслуговування.

Відомо, що офіційно жодного кафе американської компанії Starbucks в Україні поки немає, хоча в 2018 мер Києва Віталія Кличка, пообіцяв сприяти виходу всесвітньо відомої мережі кав'ярень на український ринок. Тоді пресслужба компанії коротко відповіла, що не планує роботу в Україні.

Нагадаємо, що брацлавські хасиди щорічно приїжджають в Умань для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Цьогоріч Україна очікує прийняти майже 50 тисяч паломників.