Под Сумами работница мэрии подсыпала под кабинеты коллег землю с кладбища (видео)

После случившегося женщина уволилась "по собственному желанию", обвиняя при этом мэра в давнем желании избавиться от нее.

В горсовете города Ромны на Сумщине недавно стали замечать, что под двери некоторых кабинетов кто-то несколько раз подсыпал землю. "Знающие" люди говорили, что так поступают с землей с кладбища, чтобы насолить кому-то. Называли это "черной магией". Вскоре камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина наклоняется и что-то рассыпает возле двери. Об этом рассказали в сюжете телепрограммы "Спецкор".

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Этой женщиной оказалась заведующая сектором управления персоналом исполкома. Работники горсовета категорически отказались говорить с журналистами о случившемся. Согласился только мэр города Олег Стогний, в приемной которого тоже был проведен "магический" ритуал. Он сказал, что после появления видео вызвал сотрудницу и в присутствии коллег попросил объяснить, что она делала.

"Сидит, молчит, глазами только водит", – рассказал мэр.

Вскоре после инцидента завкадрами уволили. В горсовете уверяют, что "по собственному желанию". Героиня видеоролика считает видео фальсифицированным и личной местью городского головы. Об этом она сказала журналистам по телефону, мол, мэр захотел ее уволить сразу, как вступил в должность.

Местный священник назвал подобные действия с землей с кладбища проявлением язычества. В магические ритуалы он не верит и советует не обращать внимания на нелепые поступки.

Однако кабинеты в горсовете после случившегося на всякий случай освятили.

Ромны – город в Сумской области Украины. Административный центр Роменского района.

По результатам Всеукраинской переписи населения 2001 года численность населения города составляла 49,4 тыс. человек.

В 2001 году постановлением Кабинета министров была утверждена дата основания Ромен – 1096 год.

[ + – ] Роменский городской совет

В специализированных источниках говорится, что земля, взятая с могилы, обладает специфической энергетикой и оказывает сильное воздействие на человека. Такое свойство называют "мертвой энергией". В колдовской практике кладбищенскую землю применяют очень часто, имеется много вариантов ее использования.

Напомним, на онлайн-аукцион Sotheby's выставили необычный лот: ведьминский сундучок со всеми необходимыми для магических ритуалов предметами. Некоторые из них относятся к XVII веку.