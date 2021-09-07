Під Сумами працівниця мерії підсипала під кабінети колег землю з кладовища (відео)

Після того, що сталося, жінка звільнилася "за власним бажанням", після чого звинуватила мера в давньому бажанні позбутися від неї.

У міськраді міста Ромни на Сумщині нещодавно стали помічати, що під двері деяких кабінетів хтось кілька разів підсипав землю. "Обізнані" люди говорили, що так чинять із землею з кладовища, щоб насолити комусь. Називали це "чорною магією". Незабаром камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка нахиляється і щось розсипає біля дверей. Про це розповіли в сюжеті телепрограми "Спецкор".

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Цією жінкою виявилася завідувачка сектором управління персоналом виконкому. Працівники міськради категорично відмовилися говорити з журналістами про те, що трапилося. Погодився лише мер міста Олег Стогній, у приймальні якого теж був проведений "магічний" ритуал. Він сказав, що після появи відео викликав співробітницю і в присутності колег попросив пояснити, що вона робила.

"Сидить, мовчить, очима тільки водить", — розповів мер.

Незабаром після інциденту завкадрами звільнили. У міськраді запевняють, що "за власним бажанням". Героїня відеоролика вважає відео фальсифікованим і особистою помстою міського голови. Про це вона сказала журналістам по телефону, мовляв, мер захотів її звільнити відразу, як вступив на посаду.

Місцевий священик назвав подібні дії із землею з кладовища проявом язичництва. У магічні ритуали він не вірить і радить не звертати уваги на безглузді вчинки.

Однак, кабінети в міськраді після того, що сталося, на всякий випадок освятили.

Ромни — місто в Сумській області України. Адміністративний центр Роменського району.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року чисельність населення міста становила 49,4 тис. осіб.

У 2001 році постановою Кабінету Міністрів була затверджена дата заснування Ромен — 1096 рік.

[ + – ] Роменська міська рада

У спеціалізованих джерелах говориться , що земля, взята з могили, має специфічну енергетику і робить сильний вплив на людину. Таку властивість називають "мертвою енергією". У чаклунській практиці цвинтарну землю застосовують дуже часто, є багато варіантів її використання.

Нагадаємо, на онлайн-аукціон Sotheby's виставили незвичайний лот: відьомську скриньку з усіма необхідними для магічних ритуалів предметами. Деякі з них відносяться до XVII століття.