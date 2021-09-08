До 60 тыс. грн. Кабмин изменил условия конкурса "Учитель года" и увеличил призовой фонд

Конкурс по времени стал на треть короче, а премии выросли больше, чем в 2 раза.

Правительство 8 сентября внесло изменения в условия проведения Всеукраинского конкурса "Учитель года", призванного постоянно повышать престиж труда учителей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Конкурс остался ежегодным, но теперь он будет проходить быстрее – не в три, а в два тура.

В условиях карантина конкурс полностью или частично может проводиться в дистанционной форме.

Затраты на проведение первого тура (на уровне областей и Киева) ложатся на местные бюджеты. Второй тур и на выплата наград финансируются из госбюджета.

Больше, чем в два раза увеличены размеры премий:

победители в каждой номинации получат по 10 минимальных зарплат (было пять), сейчас это 60 тыс. грн;

за второе место – девять (было четыре), сейчас это 54 тыс. грн;

за третье место – восемь (было три), сейчас это 48 тыс. грн.

Конкурс "Учитель года" учрежден указом президента Украины в 1995 году. Его победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины".

В этом году победителей конкурса назвали в апреле, ими стали 12 педагогов — по три в каждой из четырех номинаций: "Руководитель учебного заведения", "Математика", "Украинский язык и литература" и "Трудовое обучение".:

В 2021/2022 учебном году конкурс проводится в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика" и "Музыкальное искусство".

Ранее Фокус писал, что к 1 сентября в этом году украинские школы подошли, сохраняя комплекс старых проблем: незащищенность перед коронавирусом, плохой интернет и недостаточное техническое оснащение для дистанционного обучения. Но есть и положительные изменения: ученикам обещана вкусная и здоровая еда, в младших классах вводят новую систему оценок.